Polémica: en medio del Covid, un funcionario usó su oficina para festejar el cumpleaños de su hijo

En medio de la pandemia del coronavirus, un funcionario usó un establecimiento público para hacer el cumpleaños de su hijo de un año. Se trata de Matías Capeluto, el director ejecutivo de la Casa Patria Grande "Presidente Néstor Kirchner", quien explicó en diálogo con PERFIL: "Solo me lo llevé al laburo, no fue un festejo, estaban mi mujer, mi hermano y los compañeros del trabajo".

Capeluto fue designado al frente del establecimiento el 25 de junio de este año por el presidente Alberto Fernández mediante el decreto N° 567/2020. La Casa Patria Grande "Néstor Kirchner", ubicada en la esquina de las calles Juncal y Carlos Pellegrini, es un organismo desconcentrado de la Secretaría General de la Presidencia.

La polémica se generó por las imágenes que subió a su cuenta de Instagram el hermano de Capeluto. "El martes cumplió 1 año mi hijo. Ese día para compartir el día con él me lo llevé a la oficina. Algunos amigos querían pasar a saludarlo, vino mi hermano, le hizo un regalo. No fue un festejo. Fue un martes. Me lo llevé a trabajar, recibió algunos regalos. Los compañeros de la oficina le hicieron una torta", contó el funcionario.

En esa línea, siguió: "Mi hermano pasó a saludar. Solo me lo llevé al laburo. Es lo que pasó. No fue un festejo". También contó que su mujer estuvo en el establecimiento: "Vino en un momento a la tarde, habremos estado una hora y nos fuimos. Se fue ella y yo me quedé, tuve una actividad hasta tarde".

"Hubo un instante que los compañeros de oficina quisieron regalarle una torta. Me cuido bastante con esa casa porque es un lugar bastante visible", afirmó, y luego admitió: "Tendría que haberle dicho que se fueran, pero no lo hice".

Capeluto es presidente del Partido Red por Buenos Aires. Estudió ciencias políticas en la UBA y es politólogo. Fue asesor del Gobierno de Tierra del Fuego entre el 2015 y 2019.

"Dase por designado, a partir del 5 de abril de 2020, al licenciado Matías CAPELUTO en el cargo extraescalafonario de Director Ejecutivo de la CASA PATRIA GRANDE “PRESIDENTE NÉSTOR CARLOS KIRCHNER”, organismo desconcentrado de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, con rango y jerarquía de Director Nacional, y una remuneración equivalente al Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I", dice el boletín oficial de su designación.

En la Casa Patria Grande está a cargo de llevar adelante "programas y actividades referidos a la integración latinoamericana y juventud". La Casa Patria Grande "Néstor Kirchner" también será el nuevo baluarte de Unasur.

Las fotos de la polémica

La vieja casona, que el macrismo había rebautizado como Casa Creativa del Sur, recuperó su nombre y ya resguarda los archivos digitales que viajaron con la estatua del ex presidente.

Junto a la figura del ex mandatario, viajaron los servidores con los archivos digitales y una parte de los documentos físicos que ahora se encuentran atesorados en la Casa Patria Grande y, desde allí, se preservará la memoria a la par de iniciar una reconstrucción informal del bloque.

