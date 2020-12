El ABC del coronavirus, a 11 meses del brote en Wuhan

La pandemia del coronavirus en el mundo ha cambiado, sin duda alguna, la manera de vivir de la humanidad. Sin embargo, no solo ha suscitado alteraciones físicas y emocionales en las personas. También modificó los términos utilizados e introdujo palabras a conocer.

A continuación, un glosario confeccionado con las principales palabras utilizadas desde el inicio del brote de coronavirus y respectivos comentarios sobre cada uno de ellos:

A de AstraZeneca:

La empresa farmacéutica de Reino Unido que comenzó a desarrollar la vacuna contra el COVID-19, junto con la Universidad de Oxford, en junio del presente año. Actualmente, el preparado ingresa al mercado como la opción más económica (menos de 3 dólares). Sin embargo, demostró tener problemas de efectividad al momento de administrar la dosis completa (20% menos de eficacia).

B de Bolsonaro:

El líder del gigante sudamericano se ha manifestado en contra de la cuarentena. El político de ultraderecha no cree aún en la propagación del virus y hasta reconoció recientemente no querer vacunarse. Mientras tanto, Brasil se configura como el tercer país con mayor número de casos y el segundo en cantidad de fallecidos.

C de Cuarentena:

La jornada del 11 de marzo marcó el panorama global siendo el día en el que el virus se expandió a cada rincón del planeta y obligó a la población a resguardarse en sus domicilios. Más 3.900 millones de personas se confinaron o iniciaron el aislamiento. Con el paso del tiempo, cada país supo adoptar medidas más restrictivas dependiendo de la situación territorial.

D de Donald Trump:

El actual presidente de los Estados Unidos, junto con otros líderes políticos, afrontó la difícil e inentendible tarea de menospreciar la pandemia que se avecinaba. A principios de febrero consideró a la enfermedad infecciosa como una "simple gripe". Un mes después aseguró que el virus "no iba a poder detenerlos" además de recomendar la ingesta de "desinfectante" para poder erradicarlo "en menos de un minuto". No importa cuánto se empeñara en atenuar la problemática, la cantidad de contagios y muertes crecía exponencialmente días tras días. El mandatario contrajo coronavirus el 2 de octubre.

E de Estados Unidos:

Desde el comienzo de la pandemia hasta la actualidad, la considerada primera potencia mundial ocupó el puesto N°1 en cantidad de infectados y fallecidos. Albergó un total de 13 millones de contagios a la vez que presenció la muerte de más de 260 mil ciudadanos norteamericanos.

F de Fallecidos:

A lo largo del globo terráqueo, el COVID-19 ha logrado cobrarse un total de 1,4 millones de vidas humanas. Los países con mayor número de muertos son Estados Unidos (260 mil), India (136 mil) y Brasil (172 mil).

G de Grupos de Riesgo:

Dicho grupo se encuentra configurado por personas mayores a 60 años, embarazadas y aquellos afectados por enfermedades crónicas. Precisan de cuidados específicos y un sentido más estricto de aislamiento ya que tienen mayor probabilidad de contraer el virus. Ocupan los primeros puestos de quienes serán vacunados cuando, efectivamente, circule una vacuna contra el coronavirus.

H de Hidroxicloroquina:

Se trata de uno de los tratamientos experimentales más utilizados y promocionados desde el comienzo de la pandemia. Este inmunomodulador, utilizado para tratar la malaria, no cuenta con evidencia suficiente que demuestre su eficacia contra el virus. A su vez, produce efectos adversos sobre aquellos que lo utilicen sin indicación previa. Puede provocar mareos, dolores de cabeza, arritmias y hasta la propia muerte.

I de Inmunidad:

A 8 meses de instalada la pandemia, todavía no hay claridad respecto del tiempo por el cual se extiende la inmunidad contra el virus. Mientras que algunos profesionales de la salud aseguran que la protección contra el virus, obtenida luego de transitar la enfermedad, dura tan solo 5 meses, otros creen que probablemente dure dos años. Otra interrogante a responder, con respecto a las vacunas, es la posibilidad de obtener inmunidad absoluta.

J de Johnson & Johnson:

La empresa multinacional estadounidense emprendió su búsqueda por la cura a finales de enero. Convirtiéndose en otro de los actores en el desarrollo de un posible "antídoto", transita la fase 3 de ensayos clínicos. Actualmente, busca voluntarios en distintas partes del mundo, entre ellas en Argentina.

K de Kim Jong-Un:

El líder supremo de Corea del Norte fue uno de los pocos, para no decir el único, que anunció en el mes de octubre no haber registrado "ni un solo contagio" desde el inicio de la pandemia por coronavirus. Con métodos poco convencionales como el fusilamiento, Kim pretende detener el ingreso de la enfermedad. Sin embargo, no fue posible aparentar para siempre. El pasado 28 de noviembre, Jong-Un impartió la cuarentena en la capital Pyongyang debido a la presencia de infectados.

L de Letalidad:

La capacidad de matanza que posea el virus no solo depende del estado de salud del particular. También juegan un papel enorme las posibles mutaciones que produzca el virus, aumentando su tasa de mortalidad y provocando un mayor número de infecciones.

M de Moderna:

Esta empresa biotecnológica norteamericana, de la misma manera que otras encaminan la carrera por la búsqueda de una solución, comenzó su travesía a finales de febrero. La vacuna producida por dicha compañía posee un porcentaje del 94,5% de efectividad.

N de Nueva Normalidad:

Aun cuando el virus ronda en la mayoría de los países del mundo, la nueva normalidad es un hecho y se asocia con la concreción de la vida humana con el virus. Con el tiempo algunas actividades tanto esenciales como no han vuelto a operar con extremo cuidado.

O de Olas pandémicas:

Mientras que algunos territorios transitan la primera ola de contagios y muertes, países europeos emprenden su lucha contra una segunda ola caracterizada por los constantes rebrotes. Se prevé que esta tampoco no será la última y que la humanidad aguarda una tercera por venir.

P de Pandemia:

La palabra cuyo significado hace alusión a una enfermedad que se extiende a muchos países o afecta a las personas de un lugar o una región, fue elegida como la "Palabra del Año 2020" por la editorial estadounidense Merriam-Webster. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia a la enfermedad covid-19 luego del descontrol en todos los continentes. Por el momento, hay un total de 63,2 millones de personas alcanzadas por la enfermedad infecciosa.

Q de Quiebra:

Todas las sociedades han afrontado infortunios económicos. Tanto empresas, negocios y emprendimientos, todos y cada uno de ellos han sufrido a la par de la pandemia. Muchos han tenido que reducir personal y hasta cerrar sus puertas para siempre.

R de Remdisivir:

Este fármaco, similar a la Hidroxicloroquina, tampoco ha demostrado ser completamente efectivo contra el coronavirus. Sin embargo, tuvo un gran impacto en pacientes infectados y es por ello que hay grandes expectativas. Entre los beneficios, reduce el tiempo de recuperación de los enfermos. Otros métodos utilizado es la transfusión de plasma que mejora la salud de los pacientes en estado crítico.

S de Sputnik V:

La vacuna elaborada por la Federación Rusa fue la primera en hacer su presencia en el mercado el 21 de enero. Actualmente, la efectividad del preparado es del 92%. Además, el laboratorio que la produce expresó tener como futuros planes una fusión con Astrazeneca-Oxford y la producción de más de cien millones de dosis.

T de Turismo mundial paralizado:

La simple idea de transportarse de un lugar a otro mediante cualquier tipo de vehículo está todavía muy lejana. ser imposible. A pesar de haberse restaurado la posibilidad de tomar vuelos, micros y buses, la ciudadanía prefiere no arriesgarse. El turismo internacional registró una caída interanual del 65% desde iniciada la pandemia.

U de Urgencia:

Días tras día, las empresas farmacéuticas se embarcan en una carrea contrarreloj para poder autorizar un antídoto que permita inmunizarnos contra la enfermedad infecciosa. En esos esfuerzos constantes, los principales laboratorios han logrado que la vacuna, que tardaría 10 años en poder ver la luz, haya comprimido su elaboración a un solo año. A su vez, y estando en constante diálogo con las autoridades sanitarias, países como Estados Unidos o China buscan la aprobación de un preparado de emergencia para comenzar a vacunar lo antes posible.

V de Vacunación:

Encontrándose las vacunas finalizando los ensayos clínicos de la fase 3, una gran cantidad de países comenzó a programar las llamadas campañas de vacunación. Si bien la mayoría de estos prevé el inicio de distribución e implementación del preparado a inicios de 2021, otros buscan con desesperación que pueda estar disponible a mediados de diciembre.

W de Wuhan:

La ciudad china quedó completamente aislada luego de que el 23 de enero se confirmase la presencia de un virus hasta entonces desconocido en los demás países. Por miedo a la represalias, ciudadanos chinos fueron repatriados a su territorio natal de inmediato.

X de Xi Jinping:

El presidente de la República Popular China logró contener rápidamente el virus luego de que la nación fuese decretada como "zona cero" de contagios. En tiempo récord, el país construyó unidades hospitalarias para la internación e hizo que la población adopte las medidas de prevención necesarias. Sin embargo, fue el mismo mandatario que, también, causó repudio tras negarse a reconocer lo que ocurría. Intentó, a comienzos del brote, silenciar a aquellos médicos y expertos que aventuraban una posible explicación al origen del COVID-19.

Y de (Nueva) York:

La Gran Manzana, fue el epicentro de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos. El martes 28 de noviembre, Nueva York reportó un nuevo récord de 8,176 casos diarios, número que no había superado desde el 25 de abril.

Z de Zhengli:

La viróloga china, reconocida a nivel mundial por su trabajo sobre el virus en murciélagos, confirmó el pasado 23 de noviembre que el coronavirus no había sido originado desde un laboratorio.

