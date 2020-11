Vacunas: Sputnik V propuso a AstraZeneca unir fuerzas para alcanzar una mayor eficacia

La empresa farmacéutica AstraZeneca, que busca una vacuna contra el Covid-19 en colaboración con la Universidad de Oxford, recibió una propuesta por parte de los desarrolladores de la vacuna rusa Sputnik V, para combinar ambos preparados en busca de un mayor porcentaje de eficacia.

Días atrás, la coalición Astra-Oxford anunció que su vacuna, candidata a combatir la pandemia de coronavirus, había obtenido un promedio del 70% de eficacia en sus ensayos clínicos (fase 3).

Sin embargo, dependiendo de la dosificación de la dosis en su administración, el preparado podría alcanzar un 20% más de efectividad. Por su parte, Pfizer y Moderna reportaron una efectividad del 95 y 94,5% respectivamente.

El jueves 26 de noviembre, el tercer fabricante de vacunas en Occidente obtuvo una valiosa oferta por parte de los creadores de la vacuna rusa Sputnik V. Los mismos, a través de su cuenta oficial de Twitter, alegaron: "La dosis completa de la vacuna de AstraZeneca dio como resultado 62 % de eficacia. Si optan por un nuevo ensayo clínico, sugerimos combinar AZ con la inyección del vector adenoviral humano de Sputnik V para impulsar la eficacia”.

