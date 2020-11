La OMS advirtió que la vacuna por sí sola no bastará para vencer al Covid

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), consideró como "noticias alentadoras" los avances en las vacunas del covid-19, aunque advirtió que esto no puede suponer una relajación en el resto de medidas, ya que las vacunas por sí solas no bastarán: “Van a completar las demás herramientas que tenemos, no a reemplazarlas”.

"Seguimos recibiendo noticias alentadoras sobre las vacunas y seguimos siendo prudentemente optimistas respecto a la posibilidad de que nuevas herramientas empiecen a llegar en los próximos meses", aseguró Ghebreyesus, tras el anuncio de que la vacuna del coronavirus de la farmacéutica estadounidense Moderna tiene una eficacia de casi el 95%.

"Pero ahora no es el momento de la complacencia", advirtió el responsable de esta agencia de la ONU, quien también consideró había dicho que las vacunas por sí solas no bastarán para derrotar la pandemia. "Una vacuna va a completar las demás herramientas que tenemos, no a reemplazarlas" declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus durante el consejo ejecutivo de la agencia.

El director general de la OMS realizó estas declaraciones en el día de su vuelta a la sede de esta institución en Ginebra, tras haber pasado 15 días aislado después de haber estado en contacto con una persona que dio positivo del covid-19.

Con respecto al optimismo que generaron los anuncios de los últimos días de tres vacunas en fase III con una eficacia superior al 90%, Ghebreyesus alertó que las cantidades serán inicialmente limitadas, por lo que es necesario que se sigan aplicando otras medidas. "Inicialmente las cantidades serán limitadas, y por consiguiente el personal sanitario, las personas de edad y las que tienen mayor riesgo tendrán la prioridad, y esperamos que ello reduzca el número de muertos y permita resistir a los sistemas de salud", sostuvo.

En ese marco, aclaró que esto “dejará aún mucho espacio al virus para operar", y pidió no abandonar las medidas que impiden la propagación del virus, como los tests, las cuarentenas o respetar las medidas de prevención sanitarias.

En ese sentido, Ghebreyesus también expresó su "gran preocupación por el aumento del número de casos en algunos países", refiriéndose sobre todo a Europa y América, donde "los trabajadores sanitarios y los sistemas de salud están al límite". "Ha llegado el momento de invertir en los sistemas que permitirán evitar nuevas oleadas del virus", agregó.

Según datos relevados por la Organización Mundial de la Salud, el pasado 14 de noviembre se registró una cifra récord de casos diarios: fueron contabilizados un total de 660.905 casos de COVID-19 a escala global.

Esta cifra supera en más de 15.000 contagios diarios al récord previo que fue obtenido el viernes anterior. A su vez, logró sobrepasar por 45.000 casos al récord que se había registrado durante el sábado 7 de noviembre. Según la organización, más de 53,7 millones de personas se han infectado en el mundo, de las cuales más de 1,3 millones han perdido la vida.

