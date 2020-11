Moderna anuncia que su vacuna contra el coronavirus tiene un 94,5% de eficacia

La empresa estadounidense Moderna anunció este lunes que su vacuna experimental contra el coronavirus tiene una eficacia del 94,5%, una cifra superior inclusive al 90% comunicado la semana pasada por la compañía Pfizer y a la vacuna rusa Sputnik V, que tiene un 92% de efectividad.

Las pruebas de Moderna se realizan con una muestra de 30.000 voluntarios que colaboran con los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos. La mitad de los participantes recibió la vacuna, mientras que la otra mitad una inyección de agua con sales como placebo.

De acuerdo con el comunicado, que aún no ha sido acompañado por un informe respaldatorio, el análisis interino del testeo llamado COVE en fase 3 "es seguro" y no tiene efectos secundarios por ser "bien tolerado" por los participantes.

We just announced that mRNA-1273, our COVID-19 vaccine candidate, has met its primary efficacy endpoint in the first interim analysis of the Phase 3 COVE study.

