Qué es la disartria, la enfermedad que padece Esteban Bullrich

Tras la viralización de un video en el que se lo escucha "hablar raro" durante la sesión de comisiones de la Cámara alta en el debate por la legalización del aborto, el senador nacional de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, reveló que sufre de "disartria" a causa de un cuadro de estrés.

Si bien aclaró que su salud "está bien", contó que padece de "un trastorno nervioso que dificulta el uso de los músculos de la boca, la lengua y de las cuerdas vocales, por eso se me escucha hablar raro".

Asimismo, agregó que esta dificultad en el habla comenzó hace algunos meses, en medio de la pandemia, pero que el tratamiento que le sugirieron seguir es solo hacer reposo.

Según informa en su página web el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), la disartria es "una alteración del habla provocada por parálisis, debilidad o incoordinación de la musculatura del habla, de origen neurológico".

El stress de este año, tremendo para todos, me afectó especialmente y me produjo disartria. La disartria es un trastorno nervioso que dificulta el uso de los músculos de la boca, la lengua y de las cuerdas vocales, por eso se me escucha hablar raro.