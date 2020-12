Aborto: una senadora cruzó a Ginés González García por hablar de "fenómeno"

El debate por el aborto llegó al Senado. El plenario de comisiones de la Cámara Alta comenzó a discutir este lunes 14 de noviembre sobre el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), de cara a una posible votación en el recinto antes de fin de año. Una de las primeras en exponer en contra del aborto fue la senadora radical Silvia Elías de Pérez, quien cuestionó al ministro de Salud, Ginés González García, presente en la jornada, por haber dicho días atrás que el embrión es un "fenómeno".

"Hablan de salud pública, hablan de mirada de humanidad y de justicia social, pero se han referido solo a la mujer. Los tres funcionarios se han olvidado de la otra persona, del otro ser humano que está en el vientre materno, al cual le negamos humanidad, le negamos justicia social, le negamos salud, le negamos la posibilidad de vivir", afirmó la tucumana en el plenario de comisiones.

En ese marco, Elías de Pérez le preguntó a González García "si sigue pensando que el otro ser humano que está en el vientre materno es un fenómeno, como ha dicho, y no un ser humano". También consultó: "si está de acuerdo en las causales amplias que ponen, como 'salud integral de la mujer'"; "si está de acuerdo con un aborto a los nueve meses de embarazo" (punto que no contempla el proyecto actual); y "si no es una regresividad de los derechos humanos que una persona pueda terminar con la vida de otra persona".

El funcionario aclaró: "Una cosa es lo que dicen las religiones, otra lo que dice la ciencia. Por supuesto que es vida el espermatozoide, el óvulo, pero la diferencia que hace la legislación mundial es qué es vida de lo que es persona. Eso es lo que dije yo". Y en este contexto, remarcó: "De ninguna manera intenté devaluar a nadie".

González García argumentó además que "las sociedades deciden cuándo es persona y cuando no es persona, yo no soy quien para decirlo", y puso como ejemplo que "hay religiones que castigan la masturbación, porque piensan que es vida".

En ese momento, también tomó la palabra la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta: "Que haya vida no quiere decir que haya persona humana a los fines civiles", especificó, según consignó el sitio Parlamentario. La funcionaria reconoció que el artículo 19 del Código Civil y Comercial protege la vida "desde la concepción", pero señaló que luego el artículo 21 "aclara que si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió".

Por eso, para la ministra, "no significa que tenga el mismo nivel de protección estatal. No tiene la misma protección jurídica la vida de la persona nacida que la vida intrauterina; por eso es distinta la penalización para un homicidio que para un aborto, por eso no está penado un aborto culposo y sí un homicidio culposo, por eso no están penadas las lesiones culposas al feto y sí a la persona nacida".

