El oficialismo inició el debate del aborto en el Senado: "Era una promesa de campaña"

Este lunes por la tarde se reunió el plenario de las Comisiones de la Mujer, de Justicia y Asuntos Penales, y de Salud del Senado para discutir el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que ya tiene media sanción de Diputados, en donde disertaron la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el ministro de Salud, Ginés González García; y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Por su parte, González García aseguró que el proyecto tendrá "un resultado inmediato" sobre la mortalidad materna y explicó las inequidades que existen en torno a la cuestión.



"Este tipo de proyectos tiene un resultado inmediato sobre la mortalidad materna. En una aproximación estimada, solamente en el día de hoy se están practicando mil abortos clandestinos en la Argentina. También están sucediendo cien internaciones en hospitales públicos producto de abortos con complicaciones", explicó González García durante el Plenario de discusión del proyecto de IVE de cara al debate en el Senado.



"Una mujer argentina que tiene educación y dinero está accediendo a una innovación tecnológica sustantiva que es la droga, los medicamentos. Si una mujer tiene entre 6.800 y 10.000 pesos puede acceder a Misoprostol y asesorarse por un médico. Eso sucede en un sector social. En el sector vulnerable no tienen el dinero ni la educación ni el entorno para eso. Eso hace que recurran a medidas tremendas. Los médicos sabemos lo que es cuando llega algo con estas características", manifestó el ministro.

El ministro explicó que, tal como está, el aborto "causa muertes" y la penalización "estigmatiza a las mujeres" que "recurren tardíamente al sistema de salud".

Por otro lado, Vilma Ibarra manifestó que el proyecto "fue una promesa de campaña" del Frente de Todos, por lo que "quienes acompañaron la boleta del presidente (Alberto Fernández) y la vicepresidenta (Cristina Kirchner) sabían que se iba a presentar".



"Un proyecto de este tipo fortalece el acceso a la salud sexual y reproductiva. Por otro lado, para los que les preocupa el costo, no hay una razón económica para no aprobar este proyecto", subrayó el funcionario.



"El proyecto tuvo en cuenta la experiencia mundial y no tiene mucho de extraordinario como técnica. Pero sí es extraordinario que está probado mundialmente que baja la mortalidad materna y aumenta la vida de las mujeres", indicó.

La funcionaria, que además fue una de las redactoras de la iniciativa del Poder Ejecutivo, subrayó que se trata de un proyecto "muy robusto" que "consiguió media sanción de la Cámara de Diputados" y "marca una idea de cuál es la mirada del Poder Ejecutivo". "No queremos que ninguna mujer que curse un proyecto de maternidad piense en la opción de un aborto por una situación de dificultades. Creemos y corresponde que el Estado esté allí, acompañando estos proyectos".



Asimismo, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que el Poder Ejecutivo trabajará intensamente las próximas dos semanas para asegurar que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se convierta en ley en la Argentina.

"Estamos dando comienzo a la exposición ante las comisiones que tienen que tratar el proyecto de IVE. Las exposiciones van a ser por dos días esperando que el jueves haya dictamen para poder sesionar el 29 con expectativas favorables", remarcó Gómez Alcorta ante periodistas acreditados en la Casa Rosada.

La ministra aseguró que habrá "un trabajo muy intenso" en las próximas dos semanas para asegurar que "sea ley". "Es un trabajo, al igual que el de Diputados, donde dos semanas antes no había la diferencia que fue la que hubo. Vamos a estar a disposición de senadores y senadoras para articular y generar consensos", indicó.

