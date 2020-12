Las reacciones en el PJ por el voto del aborto

La votación por el aborto en Diputados fue uno de los grandes temas de la semana en la política nacional. Y en Córdoba, al igual que en buena parte del país, había una expectativa especial que se trasladó a las calles, pero que también estaba siendo observada de cerca por los principales despachos del poder. Por ello es que ahí, en esos sillones, no sorprendió la votación de los cuatro diputados schiarettistas y el rechazo al proyecto. En El Panal había encuestas desde hace varias semanas con un alto rechazo (superior al 60%) al proyecto y algunos entienden que ese fue el argumento de la decisión de un bloque que terminó comunicando Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti y que, además, no es quien preside el bloque. A esa función la ejerce Carlos Gutiérrez. En el sector más progre del PJ cordobés las críticas estuvieron divididas, aunque siempre por lo bajo. “Estaba medido. El ‘verde’ no es un voto que haya respaldado históricamente a Schiaretti y, además, le podía generar un impacto negativo con otros sectores. Ahora hay que ver qué pasa en el Senado…”, soltó un peronista sobre el final de la semana que apuntó además al gen del partido. “El PJ es católico desde su origen y hay varios en el Senado que no van a querer que Francisco se enoje”, agregó.



La interna PRO en Diputados entre las “verdes” y “celestes”

En el seno de Juntos por el Cambio también se vivió una semana particular entre diputados y diputadas que estaban a favor de la legalización del aborto y quienes estaban en contra del proyecto. Con esa grieta, la de verdes y celestes como eje, también se acentuaron diferencias que comenzaron a verse en las últimas semanas entre dos diputadas del PRO: la porteña Silvia Lospennato y la cordobesa Soher El Sukaría; la primera, referente de los verdes, y la segunda, de pañuelo celeste en mano. La puja entre ambas arrancó hace unas semanas cuando en una reunión de bloque la porteña uso como ejemplo de lo que no debe hacer el partido lo que está sucediendo en Córdoba con la interna. Y la respuesta de la cordobesa, enojo mediante, fue desautorizando a su compañera de bloque por el comentario de lo que ocurre en territorio mediterráneo. No terminó ahí. Al concluir la reunión Lospennato la cruzó con un “Soher no sé cuánto… no me contradigas más en esta reunión”, le habría dicho la porteña. La respuesta de la cordobesa llegó en redes, donde previo a varias publicaciones referidas al aborto, publicó una especial que tituló en Facebook: “Soy la del nombre raro”.

Larreta y un pedido especial

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es uno de los dirigentes que crece en imagen en Córdoba desde hace algunos meses. Es por ello que el alcalde porteño sigue con atención la interna que se vive entre los socios de JxC en Córdoba, y sobre todo, lo que pasa en cada uno de los partidos. Como lo que ocurre en la UCR y el PRO locales. En una de las últimas charlas en Zoom que tuvo como protagonista a Rodríguez Larreta, algunos aperturistas vieron con buenos ojos un mensaje que dejó: “busquen peronistas. Hay que ampliar”, dijo el hombre del PRO y varios lo interpretaron como un guiño para lo que viene. Más allá del 2021. Ahora, en lo que tiene que ver con la interna del PRO, se prorrogó por una semana más la presentación de listas que vencía el próximo martes y es probable que no se cumpla con el deseo de Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich de llegar con todo acordado antes de fin de año. Un amarillo describió lo que pasa: “se viene un enero de plancha y hay que ver cómo se acomoda todo para votar el 7 de febrero como estaba previsto. Yo diría que no hagan enojar a los top de Baires”, aconsejó.

Un respaldo que algunos destacaron

Como se contó en esta sección hace más de un mes, la idea de izar una bandera del orgullo gay (colectivo LGBTIQ+) en parques educativos por parte del Secretario de Gobierno municipal, Miguel Siciliano, reactivó una interna del funcionario con la Directora de Aprendizaje del Municipio, María José Viola. La funcionaria, que monitorea lo que sucede en los parques educativos, rechazó la colocación de la bandera y no se izaron en estas dependencias. Bueno, en los últimos días, se habla de una reunión de los concejales, acompañados por el viceintendente Daniel Passerini, en la cual le manifestaron a Siciliano no continuar con la propuesta de la bandera para no generar rispideces. Y del cónclave estuvieron al tanto en los más altos despachos del Palacio 6 de Julio. Sobre el final de la semana pasada, y mientras algunos pedían no continuar con la colocación de las banderas, el propio intendente Martín Llaryora encabezaba un acto con Horacio Ferreyra, el secretario de Educación, y la propia María José Viola.



Renovación de autoridades

Vienen tiempos de renovación de autoridades en los legislativos locales. Tanto en la Unicameral como en el Concejo Deliberante. Y en ambos recintos, el clima que se respira es de que no habrá grandes cambios, pese a algunas turbulencias de las últimas semanas. En la Legislatura, el oficialismo continuará como está, con Oscar González presidente provisorio, Natalia de la Sota como vicepresidenta y Francisco Fortuna como el jefe del bloque. Sin embargo, los ruidos pueden venir entre los representantes de la oposición, el macrista Alberto “Tucho” Ambrosio es el vicepresidente primero, y el radical Marcelo Cossar, el vicepresidente segundo. La duda está en que algunos proponen que uno de esos dos cargos sea ocupado por una mujer, como estaba previsto en el arranque hasta que Cossar llegó a un acuerdo. “No hay muchas ganas de cambiar, pero a algunos muchachos los van a hacer transpirar un poquito”, dijo un conocedor de lo que ocurre en los pasillos de la Unicameral. Es más, otros cuentan que la disputa por el Presupuesto con la negrista Daniela Gudiño y el riocuartense Juan Jure, tuvo que ver con la previa de esa definición.

En el Concejo, en tanto, también hay clima de continuidad: Sandra Trigo, presidenta provisoria; Bernardo Knipscheer, vicepresidente primero; la macrista Haydée Iglesias, vicepresidenta segunda; y la radical Cecilia Aro, vicepresidenta tercera. El jefe del bloque oficialista continuaría siendo Juan Domingo Viola; y en la oposición, pese a la intención de Juan Negri de un interbloque, algunos se alejan de esa chance.

Rossi contra Gill

En la semana se conoció que el intendente de Villa María en uso de licencia, Martín Gill, consiguió el respaldo del Concejo Deliberante villamariense para extender precisamente ese permiso y continuar como secretario de Obras Públicas en la Nación. A esa posibilidad, Gill, de extensas recorridas en la semana por Córdoba, lo consiguió a partir del respaldo de los dos concejales que responden al ministro de Industria provincial y rival de Gill, Eduardo Accastello. Al margen de ese apoyo, donde algunos dicen que hubo una conexión entre Nación y El Panal, en la Unicameral el radical Dante Rossi presentó un pedido de informe criticando la situación. Rossi lo acusó de “despreciar la voluntad popular” y pidió elecciones en la ciudad del sudeste provincial. Pedido que tiene muy pocas chances de prosperar por la abrumadora mayoría peronista.