Qué había dicho Tamara Pettinato sobre sus visitas a Olivos para ver a Alberto Fernández

"No siento que tenga la necesidad de explicarlo". Esa fue la conclusión de Tamara Pettinato luego de hablar del tema de sus visitas a la Quinta de Olivos para ver al expresidente Alberto Fernández durante la cuarentena por el coronavirus. Fue en 2021, cuando apareció en la lista de personas que habían accedido a la residencia presidencial en los tiempos del aislamiento.

Ahora la hija de Roberto Pettinato está en medio del escándalo por el el video donde se la ve en la Casa Rosada tomando cerveza y conversando en tono íntimo con Alberto Fernández. Pero las visitas a Olivos ya habían dado que hablar, aún sin la circulación de fotos o videos.

En aquel momento, en el programa de Ernesto Tenembaum, la panelista rompió el silencio cuando se tarto lo que había sucedido con Florencia Peña, que también había estado en la residencia presidencial durante la etapa más dura del confinamiento. Pero Pettinato no quiso revelar el motivo de su visita​.

"Dijiste casi todo vos, pero prefiero la verdad, porque a mí me incomoda bastante. Yo les había pedido de hecho que no hablemos del tema porque sé que es poner el foco en que me sigan puteando”, le dijo al conductor del programa.

En ese momento, no paraba de recibir insultos en la redes. "Me dicen 'gato', 'petera', 'puta'; y sin saber ni siquiera por qué fui, y no tengo que decir cuál fue el motivo por los que fui y lo que hablamos, porque es algo privado y no siento que tenga la necesidad de explicarlo", sostuvo aquel día.

Tenembaum se pronunció de este modo sobre la visita: “No voy a juzgar a nadie por haber roto la cuarentena porque no sé qué hicieron otros, y porque siempre creí que había que defender una cuestión global de que había que cuidarse, como hacemos acá, y después cada uno hacía lo que podía. Sí le reprocho al Presidente por muchas actitudes que tuvo en la cuarentena".

Alberto Fernández y Tamara Pettinato: el video en la Casa Rosada

A pocos de ser denunciado por Fabiola Yañez, el expresidente Alberto Fernández regresó este jueves al centro de la polémica por un controvertido video donde se lo ve manteniendo una conversación íntima con Tamara Pettinato en el despacho presidencial.

En la grabación tomada por un teléfono móvil no aparece la imagen de Fernández (la cámara enfoca todo el tiempo a la columnista), pero sí se oye su voz con las preguntas que le hace. Y cada una de las respuestas de la actriz, que sostiene un vaso de cerveza y se muestra sensual con el entonces jefe de Estado, al que le dice "te amo".

