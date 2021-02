"Pulpo" Chantada: quién era el abogado militante de La Cámpora asesinado en La Plata

El pasado domingo 7 de febrero, Eduardo Chantada, un abogado y militante de La Cámpora fue asesinado de un balazo en la nuca, en un contexto en el que si bien la Justicia aún investiga, pareciera ser un intento de robo en el domicilio de un amigo de la víctima en Villa Elisa, La Plata.

Chantada era un abogado de 52 años recibido en la Universidad de Buenos Aires que se había especializado en la industria de las autopartes, trabajando en automotrices del grupo PROA, que nuclea a empresas autopartistas del país. En su perfil de Linkedin, describió que había llevado a cabo "una extensa agenda de negocios y acuerdos en toda Sudamérica, México y expandiéndome a los Estados Unidos de América y Canadá".

Además de su trabajo en el ámbito privado, se desempeñó en funciones públicas, como asesor y empleado de la Biblioteca del Congreso de la Nación desde 2007. Asimismo, Chantada siempre tuvo militancia política, primero en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y en la década de los 90' en las listas del Frepaso, según consignó el portal 0221. Luego, en La Cámpora, agrupación kirchnerista que lo apodaba "El Pulpo" y despidió sentídamente en las redes sociales.

En una carta de despedida, La Cámpora describió la actividad de "Pulpo": "Trabajaba en los barrios, en las villas, y en las oficinas del Congreso Nacional, siempre pegado a las necesidades de la gente.Un multifacético. De abogado defensor de las familias sin hogar a defensor de usuarios de servicios públicos ahogados por las tarifas macristas. Ahí te recordamos colaborar con la presentación de amparos y dando batalla en las audiencias públicas para frenar los tarifazos cuando formabas parte del equipo jurídico del Frente para la Victoria-PJ.Un defensor acérrimo de la industria nacional desde el derecho y la política".

"Con inmenso dolor despedimos a un militante, a un valiente. Defensor de familias humildes, de estafados, de marginados. Buen viaje compañero. Hasta la victoria siempre", tuiteó La Cámpora.

A pesar de que el asesinato pareciera seguir la hipótesis de una entradera clásica en la casa de un amigo precisamente de la política de Chantada, el fiscal platense Juan Cruz Condomí Alcorta aún no descarta otro tipo de crimen. Aún el momento del disparo está siendo investigado ya que no había testigos de dicho momento que comprueben si hubo resistencia al robo o no.

La Cámpora publicó en su sitio web una carta de despedida al abogado asesinado. A continuación, el texto:

