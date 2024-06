Quién es Marcin Banot, el "hombre araña" polaco que escaló un edificio de 30 pisos en Puerto Madero

Un youtuber de nacionalidad polaca fue rescatado esta tarde por Bomberos de la Ciudad mientras se trepaba a un edificio del barrio porteño de Puerto Madero, donde escaló más de una veintena de pisos. El hombre de 36 años fue identificado como Marcin Banot, un influencer y empresario que se dedica a hacer buildering, el desafío de escalar edificios altos.

Decenas de personas observaron asombrados cómo escalaba a gran altura sin ningún tipo de elemento de seguridad el edificio Globant, situado en Della Paolera al 200, del exclusivo barrio porteño, portando una cámara-visera. Banot, que vestía una camiseta de la Selección argentina con la 10 de Lionel Messi, llegó hasta el piso 20 de la estructura, cuando los bomberos le colocaron un arnés e iniciaron su rescate.

Un famoso "hombre araña" polaco escaló un edificio de 30 pisos en Puerto Madero

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Autoridades de la Policía de la Ciudad informaron a Noticias Argentinas que deberían cobrarle los costos del operativo, aplicarle una multa y sentenciarlo a trabajo comunitario. Además, se solicitó la presencia de un traductor, a la par que fue detenido y acusado por el fiscal de la Unidad de flagrancia Este por el delito de violación de domicilio.

Banot, que tiene más de 125.000 seguidores en TikTok y 257.000 en su canal de YouTube, tiene una larga trayectoria en la escalada urbana. Según trascendió, el joven había llegado a la Argentina el viernes pasado cuando realizó un primer intento de escalamiento de un edificio, pero fue frustrado por custodios de seguridad privado.

En 2018, escaló el puente más alto del Reino Unido, el Puente Humber de 152 metros de altura para recaudar fondos para una niña que sufría de glioma, una forma de cáncer.

Posteriormente, trepó una chimenea de 300 metros en Rumania y el Hotel Melia Barcelona Sky (de 115 metros), así como una serie de chimeneas de fábrica abandonadas en su región natal de Silesia.

En 2019, Banot escaló sin arnés ni cuerdas de seguridad el edificio del Hotel Marriott, uno de los hoteles más altos de Varsovia, de 170 metros de altura.

Al año siguiente, el 18 de septiembre de 2020 subió a lo alto del rascacielos Montparnasse en París (210 metros) sin protección alguna. Tan solo tres años después, el 30 de junio de 2023, repitió la hazaña. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año un tribunal francés lo condenó a seis meses de prisión.​

Además de ser influencer y escalador, el hombre también es empresario y dueño de la tienda online Yerbanot, que se dedica a vender paquetes de yerba y accesorios tales como bombillas o mates. Incluso fomenta el consumo de la infusión para aquellos que no lo probaron. "Si quieres empezar tu aventura con la yerba mate pero no sabes qué comprar, has llegado al lugar indicado. El estudio Yerbanot creó un set especial dirigido a personas que nunca han probado a beber yerba mate", se lee en uno de los productos.

Cuando se le preguntó si alguna vez estuvo cerca de la muerte, Banot dijo: "Esta pregunta requeriría una respuesta muy larga, ya que es un tema filosófico. Estamos cerca de la muerte desde el momento de nuestro nacimiento; de hecho, morimos todos los días de nuestras vidas".

"No estoy seguro de si se trata de mi necesidad de presumir y buscar atención, va un poco en contra de mi carácter introvertido, pero este es el caso", concluyó el escalador.