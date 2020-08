Reporte matutino: informan otras 34 muertes en las últimas horas por coronavirus

El Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado 28 de agosto que en las últimas horas se registraron 34 nuevas muertes por Covid-19 en el país. Se trata de 22 hombres, 14 residentes en la provincia de Buenos Aires; siete en la Capital Federal; uno de Santa Fe; y 12 mujeres: seis en jurisdicción bonaerense; cinco en el distrito porteño; y una de Chaco. El índice de mortalidad de la pandemia en la Argentina se mantiene en 2,1% sobre los casos confirmados.

Según informó el habitual Reporte Matutino, el total de fallecidos acumulado hasta el momento, asciende a 8.305; mientras que 287.220 son las personas que ya fueron dadas de alta. El reporte matutino fue encabezado por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, y el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa.

Este viernes 28 de agosto, en el informe vespertino, se habían informado 222 muertes y 11.717 nuevos contagios de coronavirus en el término de 24 horas, con lo que suman 8.271 los fallecidos y 392.009 los contagiados desde el inicio de la pandemia.La cartera sanitaria agregó que son 2.114 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 59,7% en el país y del 67,5% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

En el reporte oficial se mantuvo en 392.009 el total de infectados hasta el momento, con una incidencia de 864 casos por cada 100.000 y un promedio de positivos reportados en los últimos siete días de 8.995.



"Seguimos teniendo 18 provincias con transmisión comunitaria extendida y no hemos logrado definir que se haya controlado la transmisión, con lo cual no se puede retirar de transmisión comunitaria a ninguna de las jurisidicciones que han entrado en esa situación en las últimas semanas", explicó Vizzotti.



Además, la funcionaria aseguró que "hace un mes y medio, el 7% de los casos eran de las provincias y ahora aumentó cinco veces y es del 37%, por eso el problema no es solo el AMBA", tal como lo explicó este viernes 28 de agosto el presidente Alberto Fernández tras reunirse con el ministro de Salud Ginés González García y gobernadores. "Ahora tenemos este desafío de realizar acciones para disminuir la transmisión del virus, no tenemos cura ni tratamiento, el mundo ha demostrado que la distancia física y la disminución de la circulación de personas es lo que permite controlar la transmisión viral", explicó Vizzotti.



Mientras tanto, un total de 2.114 personas cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva en todo el país, el 71% en establecimientos de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, un 6,8% en Córdoba y 3,4% en Mendoza, según se indicó en el reporte. La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 59,7%, mientras que en el AMBA llega al 67,5%.



A la fecha, el total de altas es de 287.220 personas, que representan el 73,2% de los casos confirmados, mientras que el número de casos descartados es de 676.147 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).

Mientras tanto, los casos positivos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 244.220 tras confirmarse 7.486 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó también este sábado 28 de agosto el Ministerio de Salud provincial. Según precisó la cartera a cargo de Daniel Gollan, se registraron 1.392 casos por cada 100.000 habitantes, en tanto que 181.539 personas ya se recuperaron y recibieron el alta. En el territorio bonaerense ya fallecieron 4.986 personas desde la llegada de la pandemia al país, en marzo último.



Del total de contagiados, el 51,1% son hombres, 48,5% mujeres, y hay 0,4% "sin datos". Sobre la totalidad de los casos, el 67.7% corresponde a contagios comunitarios, mientras que 13% fue por contacto estrecho con casos confirmados; 12.6% está en investigación la causa; el 5.5% corresponde a trabajadores de salud, indicó el informe oficial.

HB