Revés judicial para Sebastián Domenech: podría pagar 20 mil de multa por cada tuit sobre sus hijos

El periodista Sebastián Domenech podría pagar hasta 20 mil pesos de multa por cada publicación en sus redes sociales respecto al expediente judicial que involucra la tenencia de sus hijos. El caso cobró notoriedad en diciembre, cuando éste denunció no poder ver a sus hijos desde hacía varios años y apuntó contra las demoras de la Justicia, que lo investiga por descato.

El cronista de TN y Canal Trece hizo público un desesperado pedido que involucra a su expareja y madre de los mellizos de 11 años que desde hace 6 que no ven a su papá luego de que la Justicia le impusiera una medida cautelar “provisoria” tras una denuncia por maltrato, que luego fue desestimada.

"La Justicia confirmó la mentira, pero ahora no sabe cómo solucionarlo", había afirmado en un posteo que se viralizó en las redes y que motivó una investigación penal por "desobediencia" en su contra.

"Yo tenía una actitud pasiva al principio. Desde que expuse el tema mucha gente se animó a visibilizar este tipo de casos", dijo a PERFIL el periodista que podría pagar una multa de hasta 20 mil pesos retroactivo por cada publicación sobre el caso en las redes sociales y en los medios.

La intimación judicial contra el periodista Sebastián Domenech

Sebastián Domenech es padre de los mellizos Carolina y Maximiliano (11), y de Sol (4), fruto de su actual relación con la periodista Natalia Marquiegui.

Caso Domenech: lo que se sabe del periodista que denuncia no poder ver a sus hijos hace 6 años

"La 'justicia' que me tocó por desgracia finalmente le pidió al Fuero Penal que me investigue por el delito de desobediencia. Y además me intima a pagar una multa de 20 mil pesos por cada publicación que yo haga en las redes o en los medios. Así quiere callarme", publicó este miércoles 23 de enero Sebastián Domenech junto a una copia del escrito judicial.

En un extenso hilo de Twitter, el periodista apuntó contra las demoras en el expediente que tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 87 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Ana Paula Garona Dupuis. "No quiere que se sepa la verdad de su inoperancia, lo que impidió a mis hijos verme en estos 6 años. Todo este tiempo estuve sumiso, pero ya no Crucé una línea y no pienso ir para atrás, por mis hijos y por otros nenes que pasan por lo mismo, y con el respeto y firmeza de siempre", agregó.

La "justicia" que me tocó por desgracia finalmente le pidió al Fuero Penal que me investigue por el delito de desobediencia. Y además me intima a pagar una multa de 20 mil pesos por cada publicación que yo haga en las redes o en los medios.

Así quiere callarme. pic.twitter.com/8obZjuzc8g — Sebastián Domenech (@domenech_news) February 23, 2022

Con respecto a la multa, que podría ascender a los 20 mil pesos retroactivo al inicio del conflicto, Domenech advirtió que ya no cuenta con mas fondos para afrontar las penalidades que ya da por hecho. "Si no publico más, es porque ya no tengo más plata para seguir pagando multas", sostuvo, y aclaró: "Pero no le tengo miedo a esta acusación, porque esto no es un ‘desacato’; es mi lucha para recuperar el vínculo con mis hijos. El tiempo pasado ya lo perdimos para siempre".

Además, lamentó la presunta arbitrariedad del Juzgado respecto a las partes, dado que consideró que "jamás le impusieron multa ni nada a la otra parte en cada revinculación a la que faltó para así poner sus palos en la rueda", en relación a la madre de sus hijos.

Liberaron al futbolista Junior Benítez, quien fue detenido por violencia familiar

Domenech es investigado por "desobediencia"

Por otro lado, el cronista de policiales explicó a este medio que más allá de la multa del Juzgado, lo que mas le preocupa es que la justicia determine que cometió desobediencia o desacato, una causa elevada a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional.

"En ese caso, habrá una causa penal, es un delito que puede derivar en una probation. Yo simplemente publiqué lo que me estaba pasando, creo que una sola vez nombré a la jueza pero nada mas, nunca fui irrespetuoso. Acá el delito es que yo muestre lo que está pasando", insistió.

A pesar del revés judicial, Domenech asegura que la causa se movió un poco desde que hizo público su caso que motivó a varios de sus seguidores a exponer casos similares. En tanto, la Justicia ordenó a los psicólogos de todas las partes a presentar el informe que no se presentó en su momento, y al Hospital de Clínicas el informe del ultimo intento de revinculación que data de un mes antes de la pandemia.

cd / ds