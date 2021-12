Caso Domenech: lo que se sabe del periodista que denuncia no poder ver a sus hijos hace 6 años

El periodista Sebastián Domenech cobró notoriedad en los últimos días al denunciar que no puede ver a sus hijos desde hace 6 años, cuando fue denunciado por maltrato infantil por su expareja, quien obtuvo una restricción que continúa vigente a pesar de que el presunto delito fue descartado por la Justicia.

"Otra Navidad sin ellos. Más de 6 años pasaron ya de aquella falsa denuncia, la Justicia confirmó la mentira, pero ahora no sabe cómo solucionarlo", fue el mensaje que publicó en sus redes sociales el cronista de policiales , Sebastián Domenech, quien finalmente decidió hacer uso de su exposición pública para visibilizar su historia.

El drama del periodista de TN y Canal Trece involucra a su expareja y madre de Carolina y Maximiliano, los mellizos que ya tienen 11 años y desde hace 6 que no ven a su papá luego de que la Justicia le impusiera una medida cautelar “provisoria” tras una denuncia por maltrato, que luego fue desestimada y que continúa vigente hasta la actualidad.

El periodista expuso en sus redes sociales la batalla judicial que ya lleva 6 años y por la que no puede ver a sus hijos.

La lupa también está puesta sobre la jueza Ana Paula Garona Dupuis, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 87 de la Ciudad de Buenos Aires, quien lleva este intrincado expediente cuyas víctimas son los menores de edad. “La inoperancia de un Juzgado nos impide salir de este laberinto judicial que él mismo creó y que deja a los nenes sin uno de sus derechos, el de construir su propio camino y compartirlo con su papá”, fustigó el periodista en una de sus publicaciones.

PERFIL consultó a la magistrada Garona Dupuis, quien decidió no dar detalles sobre estado de la causa que está trabada -según denuncia Domenech- por lo delicado del asunto, como tampoco a responder acerca del -cuestionado- accionar y los tiempos de la Justicia en este tipo de casos en pos del bienestar de los menores.

El caso del periodista Sebastián Domenech

El periodista compartió una extensa carta donde contó su versión e instó a la Justicia a acelerar el proceso para que también su hija de 4 años y el resto de su familia puedan revincularse con los mellizos Carolina y Maximiliano.

En vísperas de la Navidad, época del año que reivindica a la familia y los afectos, el reconocido periodista rompió el silencio el pasado 25 de diciembre y contó el calvario que vive al no poder ver a sus hijos. “Más de 6 años pasaron ya de aquella falsa denuncia, la Justicia confirmó la mentira, pero ahora no sabe cómo solucionarlo. Una medida cautelar “provisoria” sigue vigente y me impide ver a mis hijos que hoy ya tienen 11 años”, afirmó el cronista de casos policiales en un mensaje en Twitter que rápidamente se hizo viral.

Además, el periodista compartió una extensa carta en la que asegura haber vivido una situación de violencia familiar con su expareja a partir del relato de duros episodios que involucran extremos como el abuso de sustancias y amenazas con armas, de los cuales asegura conservar las pruebas, que incluyen llamados a la Policía o testimonios de peritos y una asistente social que ayudó en el proceso de revinculación.

Además, cuenta que el proceso de revinculación se vio interrumpido ante una reacción adversa de uno de los chicos en medio de una pericia, lo que sumado a la pandemia retrasó el proceso. “Somos un expediente más, un papel que firmar que permanece en el cajón mas profundo del despacho”, lamentó, y agregó: "La infancia de ellos ya me la robaron, tenían 5 años cuando comenzó esta pesadilla. Ahora pido que puedan compensarnos a ellos, a mí y al resto de la familia que necesita verlos".

Sebastián espera que pronto pueda darse ese reencuentro que también necesitan sus padres, hermanos y su hija menor, sobre la cual aseguró que seguramente Carolina y Máximo no tienen idea de su existencia. Por otro lado, el especialista en policiales apuntó contra los involucrados en la causa, como la jueza Ana Paula Garona Dupuis y el Defensor de Menores e Incapaces, Marcelo Calabrese. “Ya no tengo mas nada que perder”, aseguró.

"La Navidad, los cumpleaños, las enfermedades y la vida misma siguen pasando, pero la inoperancia de un Juzgado nos impide salir de este laberinto judicial que él mismo creó y que deja a los nenes sin uno de sus derechos, el de construir su propio camino y compartirlo con su papá”, acotó.

Con respecto a que la Justicia le dio la razón por la denuncia de maltrato que le costó una restricción para ver a los chicos, el cronista afirmó: “La Justicia supo de entrada que la acusación en mi contra era mentira, y así lo determinaron los psicólogos que una y otra vez intentaron los procesos de revinculación. Pero esos momentos de revinculación siempre fueron suspendidos por cualquier motivo”.

Tras las graves denuncias publicadas por Domenech contra su expareja en términos del trato de los chicos a lo largo de los años, lo cual también involucra al lento accionar de la Justicia -pandemia mediante- hasta el momento la madre de los chicos no se pronunció al respecto.

El llanto de Sebastián Domenech al aire

"Viví situaciones límites en intentos de revinculación".

El periodista se quebró en vivo en el programa Telenoche al relatar sus vivencias en medio de la batalla judicial con su expareja por la cual no participó de casi la mitad de la vida de sus hijos, algo que salió a la luz tras una serie de mensajes que compartió en Twitter. "Me perdí todo. Este años falleció mi hermano a los 46 años y no pudo disfrutar de sus sobrinos", dijo Domenech.

En esa línea, el periodista amplió su denuncia sin nombrar a la mamá de sus hijos, y contó que la última vez que vio a los menores fue en "situaciones límite en intentos de revinculación" con la presencia de profesionales, previo a la pandemia, que ya lleva 2 años, un tiempo considerable en una vida de 11.

"Las psicólogas entendieron que (los chicos) estaban en una situación de violencia contenida, adiestrados por la otra parte, y que era imposible trabajar así", dijo Domenech al borde de las lágrimas.

La respuesta de la Justicia ante la viralización del caso Domenech

Sebastián Domenech es padre de los mellizos Carolina y Maximiliano (11), y de Sol (4), fruto de su actual relación con la periodista Natalia Marquiegui.

Tras la repercusión que generó la carta compartida por el periodista, quien recibió numerosos mensajes de personas que viven situaciones similares, la Justicia le prohibió difundir “todo dato relacionado con la presente causa” en cualquier los medios de comunicación audiovisual.

“Sí, reaccionaron muy rápido. Aunque de esta lamentable manera. Pero quiero decirles que yo nunca bajaré los brazos porque seguirán abiertos y bien arriba, esperando dar otra vez ese doble abrazo después de tantos años”, subrayó Domenech al respecto, quien previo a la disposición del Juzgado había recurrido nuevamente a Twitter para denunciar la "inoperancia" del sistema judicial.

"Es increíble la cantidad de gente que me está escribiendo para decirme que está padeciendo lo mismo: La decidida judicial por la cual no logran ver a sus hijos. Madres y padres. Pero lo más importante de todo: los niños que no ven a uno de ellos. Impresiona la cantidad de casos", dijo.

A pesar de que de no cumplir con esta disposición podría ser acusado del delito de desobediencia y la causa pasar al fuero penal, Domenech se mostró desafiante y comentó que “tiene mucho mas para publicar”, en referencia a unos audios “que explican absolutamente todo”. “Sé interpretar los momentos. En este ajedrez, ahora vuelvo a esperar. Pero no por mucho tiempo más”, concluyó.

