Rosario: el Hospital Regional Zona Sur cumple diez años de abandono en plena crisis sanitaria

Hace diez años se comenzaba a levantar en Rosario el Hospital Regional Zona Sur, sobre la Av. Circunvalación y San Martín, anhelo del ex gobernador Hermes Binner, con una inversión inicial de 200 millones de pesos. Emplazado en el corazón del barrio Las Flores, una década después, es un elefante blanco, un esqueleto de cemento, un desatino para la política socialista que hizo de la salud pública su bandera.

Hoy, con hospitales y sanatorios con camas saturadas y traslado de enfermos a otras localidades debido a la pandemia de Covid-19, la provincia de Santa Fe no tiene proyectado para este año retomar las obras, estimadas en 4 mil millones de pesos, unas 20 veces más de lo contemplado en su inversión original.

Si bien en 2011 Binner comenzó con el ambicioso proyecto, sus sucesores gobernadores socialistas, Antonio Bonfatti y el reciente fallecido Miguel Lifshitz, no lo continuaron y se dieron prioridad a obras de infraestructura cultural como el Museo del Deporte y el Acuario del río Paraná. Se apostó a una decisión urbanística para dejar de lado algo que el socialismo vendió muy bien: la salud pública.

El anhelado Hospital Zona Sur, de 40 mil metros cuadrados, pensado para más de 200 camas, --64 de ellas para obstetricia-- quedó trunco. Diez años después esa postal del abandono y desidia ameritó un pedido de informes de la concejal rosarina Germana Figueroa Casas para que el gobierno de Omar Perotti responda si la provincia retomará las obras y de qué manera. “Busqué en el presupuesto de este año y en las licitaciones de la provincia y no encontré nada”. afirmó la edil del interbloque Juntos por el Cambio.

“El gobierno de la provincia anunció en octubre 2020 que buscaría financiamiento externo para hacer frente a los más de 3.000 millones de pesos que demanda su terminación y, simultáneamente, apuntó la posibilidad de la realización por etapas o ‘bloques terminados’, comenzando por la guardia adaptada para la atención de casos en el marco de la pandemia del Covid 19. Desde la actual gestión de salud provincial anunciaron que el llamado a licitación para la construcción de este bloque se concretará antes de fin de año. Por lo que estuve revisando no hay nada de nada”, explicó Figueroa Casas.

En tanto, desde la provincia, la ministra de Infraestructura, Silvina Frana dijo a PERFIL que “cuando comenzó la pandemia fuimos a ver en qué estado se encontraba el Hospital. Nos encontramos con una estructura de cemento, pero nada más. Ni siquiera tenía pisos. No tiene las instalaciones básicas de electricidad, agua, gas y cloacas. Pero lo tuvimos que descartar para hacer frente a la pandemia porque demandaba una inversión y tiempo que de ninguna manera iba a dar respuestas a las necesidades inmediatas".

"La idea del gobernador Perotti es trabajar el proyecto por etapas y hoy tenemos que explorar distintas fuentes de financiamiento para encarar esas etapas, ver de qué manera se empieza a completar y debido al contexto y al momento histórico que atravesamos, nosotros trabajamos sobre la construcción de otros servicios de salud y el fortalecimiento de otros ya existentes. Cuando se vuelva a la normalidad nos vamos a encontrar con otro escenario y otras demandas", agregó la ministra.

"En estos momentos hay un sector que está trabajando en el análisis del proyecto original y establecer etapas, que algunas serán financiados por la provincia y otras con financiamiento nacional e internacional", explicó.

En el pedido de informes del interbloque de Juntos por el Cambio aseguran que la secretaria de Arquitectura y Obras Públicas de la provincia, Leticia Battaglia manifestó que: “La idea es continuar la obra, de hecho, estamos armando un pliego licitatorio, para ver si logramos financiación exterior. Se está trabajando en el armado de un pliego para una guardia médica de 3.600 metros cuadrados, que abarca uno de los bloques del edificio.

El inmueble consta de cinco bloques y la idea es en uno de ellos construir una guardia médica, de Unidad de Terapia Intensiva y con atención de Covid-19, con la intención de licitar la obra este año, con un presupuesto de 400 millones de pesos, previsto en el Presupuesto 2021”. Sin embargo, Figueroa Casas asegura que “revisé el presupuesto de obras para este año y las licitaciones y no encontré nada. Esta es una obra que comenzó en 2011 y que ahora nos digan que no hay nada hecho, es muy preocupante. Además, con la ilusión que el año pasado habían dicho que algo se podía hacer con la obra, ahora dicen que van a llamar a licitación y no lo hacen. Hubo un año para planificar y no se ha podido aumentar la cantidad de camas en Rosario, la verdad que es lamentable haber perdido esta oportunidad y que ahora tengamos un inmueble enorme, vacío y sin utilidad".

sb / ds