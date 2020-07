Rubinstein le contestó a Ginés: "Su denuncia es una salvajada"

El ministro del ministro de Salud, Ginés González García, demandó al ex titular de esa cartera Adolfo Rubinstein por posible "defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad", denunciando que se habían "redeterminado precios en favor de dos laboratorios" en una licitación. Y este sábado 11 de julio, Rubinstein replicó desde un debate en vivo en el que participaba con otros dirigentes radicales en una red social, considerando que "la denuncia de Ginés es una suerte de salvajada, una chicana para embarrar todo”.

"Fue redeterminación de precios que está estipulada por ley. En momentos de alta inflación se puede redeterminar precios. La apertura de las ofertas fue en diciembre de 2017 y el proceso licitatorio finalizó en agosto de 2018. Siete meses más tarde, la burocracia tarda pero el proceso es transparente, porque había expediente electrónico y se podían seguir las compras desde el inicio hasta el final”, explicó Rubinstein durante el encuentro virtual con las Comunas 5 y 6.

Como militante de "Radicales en Cambiemos” Rubinstein participó de debate en Facebook junto a los dirigentes radicales Irma Gerch, Ivana Gonzáles, Oscar Elías y Jorge Camino. Fue en el marco de un ciclo de charlas acerca de la salida de la cuarentena y cómo seguir después del 17 de Julio.

Allí ex funcionario señaló que "cuando se hizo la adjudicación, el dólar estaba el doble. De 17 pesos a 24. Los laboratorios dijeron que al tener muchos insumos importados no se podía entregar la mercadería a ese precio, amenazaron con no entregar nada desabasteciendo a la red de atención primaria. Entonces le dijimos que entreguen la mercadería y que hagan un pedido de redeterminación de precios tal como fija la ley”.

“Hicimos evaluaciones de impacto para que los precios sean justos. Para ser exactos, desde que comenzó el proceso hasta que culminó, hubo un aumento del dólar del 200%. El aumento por la denuncia que hicieron con Bagó es del 24%. Claramente es una chicana para embarrar todo”, precisó el exfuncionario.

“Hay una enorme cantidad de denuncias realizadas por ONGs nacionales, internacionales y legisladores en el marco de la compra de insumos en la emergencia realizadas por la actual gestión donde no existieron ni trazabilidad, ni expedientes electrónicos. La denuncia que nos hicieron a nosotros se cae por peso propio”, agregó Rubinstein.

El ex ministro de Salud concluyó señalando que “cuando entre 2018 y 2019 durante el gobierno de CAMBIEMOS la campaña de vacunación fue intensa y disminuyó en gran cantidad”. “El sarampión es una epidemia global y tuvo más de medio millón de casos en el mundo en el último año, que el gobierno actual se lo atribuya es muy arrogante y mentiroso” “cuando yo deje la gestión habíamos tenido 80 casos y ahora tuvieron 160, pero ya sabemos quienes son”.