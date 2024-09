Los Pumas afrontan este sábado en Mbombela, Sudáfrica, una de las tareas más difíciles en materia de sueños de toda su historia, porque necesitan que se encadene una serie de factores para quedarse nada menos que con el título del Rugby Championship, el torneo que juegan los mejores equipos del mundo. A primera hora los All Blacks vencieron con facilidad a Australia (33-13), pero ya ambos colosos estaban fuera de la pelea por el título, reservada a Sudáfrica, con mayores chances, y Argentina, soñando con el gran golpe.

Pese a la victoria 29-28 de los argentinos el pasado fin de semana en Santiago del Estero, Sudáfrica lidera la clasificación del torneo que enfrenta a los gigantes del rugby del hemisferio sur con 19 puntos, cinco más que Los Pumas. Los hombres de Felipe Contepomi deben no solo ganar, sino hacerlo por una diferencia de tres tries, para conseguir un punto bonus, y a la vez impedir que Sudáfrica consiga un punto bonus defensivo (es decir quede a más de 7 puntos en el marcador). Solo esa combinación le daría al equipo argentino ese logro histórico.

¿Difícil? Más que eso, en los papeles casi inalcanzable, pero el seleccionado albiceleste ya ha hecho historia en esta edición del torneo: por primera vez desde que participa en la prueba (2012) han logrado tres triunfos y, también por primera vez, han derrotado a sus tres rivales. Haber llegado a la última fecha con chances de ser el campeón, es una hazaña formidable para el rugby argentino. Y eso no está en juego.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los Pumas vencieron a Sudáfrica la semana pasada 29-28.

Si Argentina lograra sumar los cinco puntos (victoria más bonus ofensivo) y evitar que los sudafricanos lograran el bonus defensivo, ambos equipos igualarían en la tabla con 19 puntos, pero el título sería para los sudamericanos por haber derrotado en dos ocasiones a su rival. Cualquier otra combinación de resultados dará la copa a Sudáfrica, que lo ganó únicamente en 2019 y pondría fin a cuatro años de dominio de los All Blacks neozelandeses.

All Blacks, una paliza para cumplir

Nueva Zelanda infligió una nueva derrota a Australia, al vencer por 33-13 en Wellington este sábado, en la sexta y última jornada del Rugby Championship.

Dominados al comienzo del partido, los All Blacks tomaron la iniciativa gracias a tres tries de Sevu Reece (16), Will Jordan (22) y Caleb Clarke (40+1) para llegar con ventaja de 19-13 al descanso.

En la segunda parte, otros dos tries de Tanati Williams (55) y de nuevo Clarke (65) permitieron a los hombres de Scott Robertson acabar el torneo con buen sabor de boca, pese a no aspirar al título.

Los Wallabies, por su parte, registraron una quinta derrota, por una sola victoria, la lograda frente a Argentina (20-19).

Precisamente, Sudáfrica y Argentina se jugarán el título este sábado (15H00 GMT) en la ciudad de Mbombela.

Los Springboks tienen suficiente con un empate e incluso una derrota por menos de siete puntos para conquistar el trofeo, mientras que Los Pumas aspiran a su primer campeonato.