Rusia alienta una nueva ley para atraer más estudiantes extranjeros

Rusia puso primera y va derecho y a toda máquina a la aprobación parlamentaria de un proyecto de ley que daría luz verde al ingreso de extranjeros que quieran estudiar en la tierra de Dostoyevsky.

El periódico ruso Kommersant informó que el proyecto de ley está a punto de ingresar a duma rusa, la asamblea legislativa que tanto en la época imperial, como durante la Federación rusa, desempeña las funciones equivalentes a una Cámara Baja del Parlamento.

La iniciativa contempla que los extranjeros que manifiestan voluntad de estudiar en Rusia obtengan una residencia temporal que prescribirá cuando concluya su aprendizaje. Hasta ahora, el trámite desanimaba a los postulantes que deambulaban entre oficinas burocráticas que le otorgaban el mismo plazo de residencia que recibían otras categorías -3 años-, un requisito inútil ya que los estudiantes extranjeros sólo pedían ir por un período mucho menor.

Este anteproyecto ya fue aprobado por la comisión gubernamental encargada de revisar los proyectos de ley que ingresen a la duma, según informa Roscosmos. Este periódico informa también que su permiso de residencia se simplificará.

Con estas modificaciones, esperan lograr una mayor integración de los jóvenes extranjeros en la sociedad rusa y, a la par, difundir el notable potencial científico de Rusia, que le dio en las últimas décadas una posición de avanzada tanto en tecnología, como desarrollo de ciencias médicas, ingeniería y actividades aeroespaciales.

Estudiar en Rusia



Según la última estadística que circuló en Rusia –hace 4 años-, uno de cada veinte estudiantes que están cursando estudios superiores en Rusia procede de un país extranjero.

La oferta educativa rusa es atractiva para los extranjeros gracias a los precios accesibles, las vacantes que el Estado ruso garantizaría a los extranjeros y el buen nivel universitario del país.

Hasta donde se sabe, el 80 % de los universitarios extranjeros que eligen Rusia para su perfeccionamiento académico proceden de países que integraron la Ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), por motivos lingüísticas: la lengua rusa sigue hablándose en ellas, algo que facilita las barreras de la integración social. Hablar o escribir en ruso no es requisito exigido por ninguna universidad.

Según un estudio que a mediados de 2017 realizó el Instituto de Educación de la Escuela Superior de Economía, Rusia es uno de los países con mayor cantidad de habitantes que recibieron educación superior: nada menos que el 54 % de la población. Los rusos que hoy tienen entre 25 y 64 años pueden citar un título de educación superior en su curriculum vitae.

Más de la mitad de los rusos tienen un título universitario

Según el Anuario Estadístico de Rusia, en este momento, la población universitaria de ese país se compone de 4.161.700 alumnos repartidos en 741 institutos de educación superior.

Sin embargo, la educación superior no es igualmente accesible en todas las regiones. La disponibilidad económica, él número de plazas disponibles y la accesibilidad territorial indica que en Moscú se encuentra la educación superior más cara mientras que, en San Petersburgo, la más accesible.

En total 236.100 profesores universitarios –varios extranjeros- tienen a su cargo la formación de las futuras generaciones laborales.

Rusia, universidades en inglés



En este momento, estudian en Rusia 278.000 extranjeros, según las cifras que maneja el canal oficial studyinrussia, ranking que posiciona al país en el quinto puesto mundial.

La mayoría de los extranjeros estudian en Moscú: la capital acoge a una cuarta parte de los estudiantes procedentes de otros países. Le sigue San Petersburgo, que recibe a un 10 % de los estudiantes extranjeros. En ambas ciudades se encuentran las universidades más prestigiosas, que al mismo tiempo son las más conocidas internacionalmente.

Las ofertas son variadas: propuestas de invierno y verano, estudios de grado y postgrados, competencias académicas,

Por ejemplo, la Universidad Estatal Nacional de Investigación de Nizhni Nóvgorod implementó un programa de Grado en inglés para capacitar a los desarrolladores de software complejo. Al contar con la cooperación de muy conocidas empresas de TI científicas y técnicas (Intel, Microsoft, IBM, Cisco, NVIDEA) tranquiliza a los advenedizos, porque la disponibilidad de hardware y software innovadores está garantizada.

La Universidad Estatal del Sur de Ural está promocionando un nuevo programa de Grado en inglés: Tecnologías de la Comunicación y Procesamiento Inteligente de Datos, que aúna aspectos clave de las tecnologías de la info-comunicación.

Otras casas de estudio que ofrecen cursos en inglés para extranjeros son La Universidad Estatal Nacional de Investigación de Tomsk (TSU), La Universidad Federal de los Urales en honor al primer presidente de Rusia B.N. Yeltsin (UrFU) y la Universidad Estatal Nacional de Investigación de Nizhni Nóvgorod en honor a N. I. Lobachevski, entre varias más.

Por otra parte, no es un tema menor que la Universidad Lobachevski coopera activamente con la Universidad de Mannheim y la Universidad de Duisberg-Essen (Alemania), otro imán internacional.

Para atraer extranjeros, la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos desarrollo un programa de almacenamiento de datos en base a las recomendaciones internacionales del IEEE Computing Curricula.

Becas y precios en Rusia

Cada año, el Gobierno de la Federación de Rusia asigna 15.000 becas a extranjeros que se postulan para estudiar en las universidades rusas. Algunas universidades, incluso, asignan sus propias becas de estudios y apoyo a estudiantes talentosos con buenas calificaciones.

Un estudiante necesita solamente entre US$ 300 y400 al mes para estudiar en Rusia. Esto cálculo no incluye alquiler de vivienda ni seguro médico. Considerando que el año académico se extiende entre septiembre y junio, cada extranjero puede calcular que US$ 3.500 le alcanzarán para cubrir un año académico. Para gastos extras, un buen cálculo sería pensar en US$ 350 por mes.

Una universidad rusa cobra entre 122.500 y 880.000 rublos (US$ 1.750 a 12.570) de matrícula al año, en función de la región, la universidad, el tipo de curso, y el área de estudio.

Una vivienda para estudiantes cuesta entre US$ 7 y 500 al mes, según se trate de un cuarto, una pensión estudiantil o un piso entero y, desde luego, según en qué ciudad se encuentre.

Un seguro médico para estudiantes de Moscú cuesta entre US$ 57 y US$ 170 anuales, pero de todos modos, la mayoría de las universidades solicitan que el seguro médico se saque anticipadamente por todo el plazo que dure la estadía del estudiante.

Alquilar una vivienda estudiantil en Rusia, puede costar cuesta desde US$ 7 por mes



Para llenar la heladera de alimentos, en promedio, sólo se necesitan US$ 60 al mes y para almorzar o cenar el menú del día el menú del día, entre US$ 4 y US$ 6. Mucho menos, si es una comida rápida al paso.

En Moscú se puede comprar un billete que cubre 60 viajes (US$ 28) en transporte público, pero con el descuento que rige para el sector, un estudiante no gasta al mes más de US$ 6. En otras ciudades, desde luego, es mucho más barato.

En resumen, aparte de la matrícula universitaria, un estudiante necesita disponer de US$ 289 al mes para cubrir los gastos de vivienda, comida, transporte, telefonía, actividades deportivas y algunas salidas de tiempo libre.