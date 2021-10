Schiaretti, sobre los subsidios a la energía: el kirchnerismo “siempre gobernó para el AMBA”

Al referirse a las tarifarias y subsidios a la energía entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y Córdoba, el gobernador de esa provincia, Juan Schiaretti, afirmó que el kirchnerismo “siempre gobernó para el AMBA” y que cuando Cristina Fernández fue presidenta "fue la que más discriminó" a su distrito. También cuestionó al Ejecutivo por la seguridad.

"Acá estamos discutiendo subsidios, no tarifas. Y lo que la vicepresidenta no dice es que todos los subsidios se los lleva el AMBA”, dijo el cordobés en referencia al retuit de la secretaria de Energía que hiso la titular del Senado. Y agregó: “A mí no me extraña que diga eso la vicepresidenta. Ella fue, como presidenta, la que más discriminó a Córdoba y lo sufrimos los cordobeses”.

En la red social la vicepresidente retuiteó un posteo de la secretaría de Energía que indica que “la diferencia tarifaria entre EDENOR/EDESUR y EPEC (Córdoba), a la que hace referencia en su tapa de hoy La Voz del Interior, corresponde estrictamente a una decisión de la propia EPEC, que es la que fija la tarifa final que pagan los cordobeses y cordobesas”, indicó la agencia NA.

En conferencia de prensa, Schiaretti dijo que las autoridades nacionales deben saber que “no nos vamos a callar”. En esa línea argumentó que “le dan subsidios a la energía por $76 mil millones, que es lo que le deben Edenor/Edesur, que atienden en el AMBA, al que vende la energía (por Cammesa). Vender y no cobrar significa subsidios".

A 21 días de las elecciones legislativas (14 de noviembre), el mandatario cordobés manifestó que desde que asumió la administración de Alberto Fernández “gobiernan para el AMBA”. También definió como una “vergüenza” que mientras las provincias se “hacen cargo” de las empresas de energía eléctrica, la de AMBA “se hace cargo la Nación”. Y remató: “Las pagamos las provincias, pero a través de lo que la Nación nos saca” y detalló que “parte surge de las retenciones que llegan desde Córdoba”.

También cuestionó lo que ocurre con la empresa de servicios públicos de agua potable y tratamiento de desagües cloacales AYSA; y en ese sentido indicó que las administraciones kirchneristas “siempre gobernaron para el AMBA.

Finalmente, cuestionó al Ejecutivo nacional por la seguridad y por su accionar ante el conflicto mapuche en el sur argentino. Sobre este último tema dijo: “¿Cómo pueden decir que no es responsabilidad de ellos? En cualquier país del mundo las responsabilidades de cuidar las rutas nacionales son del Estado nacional”.

Luego, citando un estudio del Instituto de Desarrollo Social Argentino, dijo que el 67% del presupuesto de seguridad de la Nación queda en el AMBA. “La Prefectura cuida más a Puerto Madero que el puerto de Rosario, donde entra la droga, y eso perjudica a los argentinos”, remató.

