El ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez murió la madrugada de este domingo a los 80 años. El ex mandatario no pudo superar un cáncer pulmonar que lo aquejaba desde el año pasado y por el cual había sido tratado en numerosas ocasiones.

La noticia fue anunciada por su hijo Álvaro, también médico oncólogo y escribió en sus redes sociales: "Hoy, a la hora 3, mientras descansaba en su hogar, acompañado de algunos familiares y amigos, por causa de su enfermedad, falleció Tabaré. En nombre de la familia, queremos agradecer a todos los uruguayos el cariño recibido por él a lo largo de tantos años".

En tanto, la familia informó que no habrá velatorio público debido a los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus y que el sepelio se hará este mismo domingo.

Uno de los primeros en escribir tras el anuncio fue el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. “Enfrentó con coraje y serenidad su última batalla. Tuvimos instancias de diálogo personal y político que valoro y recordaré. Sirvió a su país y en base al esfuerzo obtuvo logros importantes. Fue el Presidente de los uruguayos. El país está de duelo. QEPD Presidente Tabaré Vázquez”, afirmó en su cuenta de Twitter.

Enfrentó con coraje y serenidad su última batalla. Tuvimos instancias de diálogo personal y político que valoro y recordaré. Sirvió a su país y en base al esfuerzo obtuvo logros importantes. Fue el Presidente de los uruguayos. El país está de duelo.

QEPD Presidente Tabaré Vázquez — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) December 6, 2020

“Lamento la triste noticia del fallecimiento del dr Tabaré Vázquez. Fue un hombre de Estado, Demócrata y Republicano.El pueblo le confirió el gran honor de ser su Presidente en dos instancias. Tuve la oportunidad de conocerlo trabajando por el País y sé de su real compromiso. QEPD”, agregó Beatriz Argimón, vicepresidenta del vecino país.

“Tabaré Vázquez hizo una carrera brillante de médico, pero nunca dejó que su corazón y su pensar se alejaran del sentir de La Teja”, reflexionó el ex presidente José Mujica en declaraciones al medio M24.

En las redes del Frente Amplio también lo despidieron: “Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro presidente de honor, Tabaré Vázquez. Su ejemplo de integridad política y compromiso inquebrantable con nuestro país y la gente, nos impulsará a continuar su legado”.

"Nuestras sentidas condolencias y solidaridad con el pueblo uruguayo y con la familia por el sensible el fallecimiento de nuestro hermano y expresidente, Tabaré Vázquez, quien siempre apoyó el proceso democrático en #Bolivia y condenó el golpe de Estado", expresó Evo Morales en Bolivia.

Nuestras sentidas condolencias y solidaridad con el pueblo uruguayo y con la familia por el sensible el fallecimiento de nuestro hermano y expresidente, Tabaré Vázquez, quien siempre apoyó el proceso democrático en #Bolivia y condenó el golpe de Estado. pic.twitter.com/mQz0yIchiW — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 6, 2020

Rafael Correa fue otro de los ex mandatarios que también se despidió. "Se fue un querido hermano y maestro, un ser humano profundamente bueno. Uruguay y la Patria Grande están de luto. Gracias Tabaré por todo y por tanto. Un inmenso abrazo a su familia. ¡Hasta la historia siempre!", escribió en sus redes.

Desde España, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró: "Ha fallecido Tabaré Vázquez, ex presidente uruguayo. Comprometido con su país, gobernó con y para la ciudadanía. Su gestión deja en Uruguay un enorme legado de derechos y políticas sociales. Mi pésame y cariño a su familia y amistades".

A nivel local, tras la noticia de la muerte del ex mandatario, el canciller Felipe Sola, aseveró: "Dolor por la muerte de Tabaré Vázquez. Fue un líder cabal del Frente Amplio y un presidente para todos los uruguayos. Querido por muchos y respetado por todos. Adiós Tabaré".

Por su cuenta, el ministro de Desarrolllo Social, Daniel Arroyo, le dedicó unas palabras en sus redes: “Día de dolor para América latina. Murió Tabaré Vázquez, líder del Frente Amplio y dos veces presidente. Querido y respetado por el pueblo uruguayo. Entre otros legados, deja un sistema de cuidados ejemplar y políticas sociales innovadoras”.

Día de dolor para América latina. Murió Tabaré Vázquez, líder del Frente Amplio y dos veces presidente. Querido y respetado por el pueblo uruguayo.

Entre otros legados, deja un sistema de cuidados ejemplar y políticas sociales innovadoras. pic.twitter.com/wHJJxNMUFw — Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) December 6, 2020

"Pena rioplatense por la muerte de Tabaré Vázquez . Presidente con quien tuve el honor de compartir ideas y acciones en la lucha contra el cigarrillo. Mis condolencias a su Flia", agregó el ministro de Salud, Ginés González García.

El ex presidente Mauricio Macri también sostuvo: “Tuve la suerte de disfrutar la relación con el ex presidente Tabaré Vázquez. Se fue un caballero de la política, un dirigente honesto con sentido común que fortaleció los lazos con Argentina y el Mercosur. Mi respeto a su memoria y mi afecto para su familia y el pueblo uruguayo”.

Julio Cobos le escribió: “Lamento el fallecimiento del ex presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez; una gran persona, un político trabajador y comprometido con su país y la región. Mi acompañamiento a su familia en este momento tan difícil y a todo el pueblo uruguayo”.

"Lamento muchísimo la muerte de Tabaré Vázquez, un gran presidente de Uruguay. Un hombre de fuertes convicciones democráticas y honradez. Saludo a todo el pueblo uruguayo en este día tan difícil", afirmó el diputado radical Mario Negri.

En tanto, el presidente de ACUMAR, Gabriel Sabbatella, también dijo: "Despedimos con profunda tristeza al expresidente y referente del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, uno de los presidentes latinoamericanos que trabajó por la Patria Grande. Enviamos todo nuestro afecto al Pueblo hermano de Uruguay y a sus familiares".

En desarrollo...