Contado entre los escasos funcionarios del Frente de Todos que se animan a hablar sin tapujos de los temas más duros, incluso con críticas a su propio espacio, el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni volvió a agitar este sábado el tema de la posible baja de la edad de imputabilidad de los menores, cuestión que encuentra justamente en el propio seno del Frente de Todos a sus más fervientes cultores. "Mire, ustedes sabe que yo siempre digo lo mismo, yo no me callo, y cuando hablamos de 'cuidar a los chicos', o 'cuidar a los menores' siempre digo que hay que bajar la edad de imputabilidad, porque eso, en lugar de ser una consigna política o de dureza ideológica, es justamente la forma de cuidarlos, hoy los menores se meten a la delincuencia y se convierten en mano de obra barata del narcotráfico, porque saben que no pasa nada, que si caen presos, los fiscales los liberan al otro día...", dijo Berni en Sábado Tempranísimo, el programa que conduce Marcelo Bonelli en Radio Mitre.

"Se critica siempre a la policía, pero estamos reclamando a gritos que tomemos una actitud y cambiemos la ley penal juvenil, porque es inadmisible que todavía no se haya bajado la edad de imputabilidad", sostuvo el ministro de la administración que encabeza Axel Kicillof, que ya ha mantenido múltiples roces con miembros del propio Frente de Todos, el más recordado el enfrentamiento que mantenía con Sabina Frederic, cuando esta estaba a cargo de Seguridad a nivel nacional.

"Estamos cansados de detener todos los días menores, pero en este país los delincuentes tienen más libertad que todos los que estamos todos los días a derecho y respetando la ley", disparó Berni con su reconocida frontalidad, como si el que los gobiernos, tanto nacional como provincial, no fueran del propio Frente de Todos. "Yo siempre dije lo mismo, y lo discuto todos los días con los mismos dirigentes de mi espacio", precisó cuando le señalaron que "eso de liberar delincuentes lo hace el Frente de Todos".

"Para todos aquellos con cabeza progresista, les digo que tenemos que cuidar a los chicos, porque hoy como son inimputables son la mano de obra barata del narcotráfico, salen a hacer cualquier cosa en la calle porque entran por una puerta y salen por la otra", señaló.

Berni señaló que el Frente de Todos ya enfrentó debates sobre otros temas complejos como el aborto o divorcio, y ahora debe asumirse que "hay que bajar la edad de imputabilidad, teniendo en cuenta que eso no necesariamente significa cárcel, sino que el Estado disponga todos los mecanismos para recuperar al chico". "Y si no lo recuperamos, terminará muerto en un enfrentamiento entre narcos o con la Policía".

Hay que dejar de ser hipócritas sobre estos temas, ya se discutieron otros temas conflictivos, pero no se discute qué hacemos con los menores que delinquen, qué hacemos con los fiscales que para no trabajar viernes, sábado y domingo liberan delincuentes", cuestionó el ministro de Seguridad bonaerense con su frontalidad habitual.

Berni destacó que aunque se mejoraron algunos índices en 2021 respecto a décadas anteriores, "la seguridad no es sólo un problema policial, sino que hay que mirar muy atentamente a los otros poderes, Legislativo y Judicial. Hay que mirar las leyes, acá los delincuentes tienen más libertad y derechos que la gente que trabaja y respeta la ley".

"Estamos mal, y los que se quejan tienen razón con lo que les pasa en sus barrios todos los días, pero todo que estamos haciendo en materia de seguridad empezó a dar sus resultados", indicó Berni, y en el tramo final de la entrevista volvió a marcar sus diferencias con el Gobierno Nacional en general, con una implícita alusión a Aníbal Fernández, el sucesor de Frederic en el Ministerio de Seguridad de la Nación.

"Yo critiqué siempre los dos primeros años de gestión del Gobierno Nacional, mi posición es conocida, soy peronista y mis críticas al presidente Alberto Fernández son conocidas", y cuando le preguntaron si, ya sin Frederic, había una mayor colaboración Nación-Provincia en Seguridad, su respuesta fue tajante: "No, el Gobierno nacional no está colaborando en materia de seguridad policial con la Provincia".