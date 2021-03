Sorpresa en Rosario: un ciervo fue capturado en un estacionamiento

Un ciervo apareció en la mañana de este jueves 18 de marzo en la zona de Güemes y Oroño, en el barrio Pinchincha, en Rosario. El animal rompió el vidrio del hall de un edificio y siguió hacia el estacionamiento del lugar, donde quedó atrapado.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.40 y tras las denuncias de los vecinos, personal de Defensa Civil y de la Sección Ecológica de la Policía Comunitaria acudieron al lugar. El ciervo será trasladado a la Granja Esmeralda de la Dirección Ecológica de Santa Fe, así lo informa el diario rosarino La Capital.

Se trata del segundo caso de un animal de esa especie que aparece deambulando en la misma zona. En noviembre de 2018, otro ciervo perdido llegó a la misma zona e ingresó en el bar Johnny B. Good, que funcionaba en la misma esquina, pero fue encontrado muerto horas más tarde en Puerto Norte.

La portera del edificio donde irrumpió el animal, Mónica, contó al diario La Capital de Rosario: "Yo estaba en la vereda y un instante se metió el ciervo. Rompió el vidrio y se fue para el lado de la cochera que está al costado del ingreso principal". Y agregó: "Era un bicho grandísimo. Se ve que tenía mucha fuerza rompió la puerta con la cabeza y después a los muchachos les costó mucho agarrarlo. Ya se lo llevaron. Esperemos que esté bien".

El oficial Ojeda, de la Sección Ecológica, quedó a cargo del operativo de captura del ciervo, e indicó que se trataba de un ciervo de la especie "Axis" que es oriunda de Europa. Si bien aun no se pudo aclarar cómo arribó el animal a la zona, la primera hipótesis fue que el pudo llegar desde las islas, hábitat en el que fue introducido en forma artificial.

"Debe haber algún factor del lugar que ayuda a que el animal ascienda por esta parte de la costa. Es muy difícil capturar a este tipo de animales. Son muy temerosos. Enseguida por el estrés se les genera un paro cardíaco y se mueren", consideró el oficial, y añadió que "El ciervo no está bien. Tiene una herida cortante. Está asustado, estresado y eso no es bueno". En cuanto a la especie "Axis", Ojeda explicó que se trata de una "especie no autóctona, sino introducida en distintos parte de la región. Es oriunda de europea. No sé con qué fin fue introducida aquí".

El subdirector de Defensa Civil de la Municipalidad de Rosario, Gonzalo Ratner, confirmó que con el caso de este jueves ya son tres los episodios con animales silvestres deambulando en ese sector de Pichincha, y sostuvo que estos hechos "tienen que ver con la intervención urbana". Además, agregó: "Este es el tercer caso en tres años y muy cerca uno de otro. No podría establecer las causas de por qué aparecen estos animales, pero estoy seguro que es por la intervención del hombre. Ese animal no puede llegar solo a este lugar".

