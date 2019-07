Supermercados: cuenta regresiva para un importante fallo de la Corte Suprema

El tema de los supermercados que en muchas ciudades del interior del país tienen vetado abrir los domingos por disposiciones municipales tendrá este jueves 4 de julio una definición de la Corte Suprema de Justicia. La situación, que quienes se oponen vinculan con un tema religioso y consideran como "discriminatoria y claramente inconstitucional", enfrenta con la misma vehemencia planteos tanto a favor, incluso con posiciones gremiales de por medio, y largo pleito jurídico tendrá hoy un posible punto final con la resolución del Máximo Tribunal.

"Es la primera vez que este tema llega a la Corte Suprema de Justicia y va a impactar no sólo en la ciudad de Arroyito, sino en decenas de ciudades que tienen ordenanzas similares, tanto en Santa Fe como en La Pampa y en Córdoba", dijo el abogado Adrián Maldonado, vinculado al proceso del comerciante chino Jinchui Shi pidiendo que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza de esa ciudad cordobesa. El tema ya pasó por la corte provincial y fue favorable al supermercadista. Sin embargo, la comuna de Arroyito apeló y el casi llegó a la Corte Suprema.

Las ventas en los supermercados cayeron 12,6% en abril

Desde los sindicatos se apoya el cierre dominical, pero cuando ese tema tiene de por medio a los comerciantes chinos, encuentra una valla insalvable: para la comunidad asiática no hay francos. Por eso varios comerciantes de origen chino demandaron contra esas normas y el caso de Shi fue el que llegó a la Corte. Se han dado casos de cadenas de supermercados importantes que recurrieron a la Justicia a ver si podían forzar la prohibición dominical, invocando que ese día era el de mayor recaudación en las demás bocas de venta de la cadena, pero tropezaron con la negativa gremial y al tener muchos empleados no pudieron sostener el reclamo. En el caso de los comerciantes chinos, en su mayoría no tienen empleados en relación de dependencia.

Se registran casos de supermecados chinos en el interior del país que por violar esa prohibición de trabajo dominical acumulan numerosas multas, tema que también está en el marco de la demanda del supermercado chino de la ciudad de Arroyito que motivará el fallo de la Corte Suprema.

Los aumentos de alimentos superan la inflación y tienen picos de hasta 45%

Los empresarios sostienen que, en la dura situación económica actual, en el que las bajas de ventas son el común denominador, abrir los domingos significa un recurso importante en la búsqueda de clientes, pero desde las comunas del interior la respuesta es tajante, manteniendo la veda laboral del último día de la semana.

El fallo de la Corte debe, entonces, atender a varios flancos igualmente importantes, desde los sindicales porque gremios provinciales defienden con uñas y dientes no trabajar los domingos, sino también religiosos, como los que invocan muchas de las ordenanzas en pugna, y también están de por medio los derechos que invocan los dueños de los supermercados chinos, señalando que tienen derecho a fijar sus propios horarios con libertad, en la medida en que no tengan empleados en relación de dependencia de por medio.

H.B.