También Cristina Kirchner condenó el atentado: "Toda mi solidaridad al presidente Trump"

Tal como había hecho en sus redes el Gobierno, la expresidenta Cristina Kirchner manifestó este sábado su solidaridad con el ex mandatario estadounidense Donald Trump, tras el atentado que sufrió durante un acto de campaña en Estados Unidos.

"Hace unos instantes acabo de ver en la televisión imágenes terribles", escribió en sus redes sociales la exmandataria, destacando a través del mensaje "toda mi solidaridad el ex presidente de los EE.UU. y actual candidato Donald Trump, por el atentado que sufriera hace unas horas en el estado de Pensilvania":

"Creo que no es necesario aclarar que no tenemos las mismas ideas", destacó CFK, remarcando que a la hora de estos clase de episodios de violencia no hay banderías y "el respeto a la vida de los semejantes está por sobre toda diferencia política o ideológica".

Trump fue herido de bala este sábado por la tarde, en medio de un acto de campaña en Pensilvania. En determinado momento se escucharon varios disparos y Trump se arrojó al piso tomándose la zona de la oreja izquierda, que luego se vio había sido alcanzada por uno de las balas, que estuvo apenas a centímetros de poder herirlo de manera mortal.

Por el episodio no hay todavía responsables reconocidos oficialmente, pero los medios estadounidenses indican que el atacante del exmandatario republicano habría sido abatido por los agentes del Servicio Secreto, y que también murió un asistente al acto, que habría recibido accidentalmente alguno de los disparos con los que intentaron asesinar a Trump.

HB