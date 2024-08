Todavía sin Messi, Inter Miami avanzó en la Leagues Cup venciendo 4-3 a Toronto FC

Con algo de dramatismo en el final por la expulsión del paraguayo Héctor Martínez en el primer tiempo, Inter Miami derrotó este jueves a Toronto FC de Canadá por 4 a 3, en un choque por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup que Lionel Messi vio desde la tribuna mientras se sigue recuperando de la grave lesión en el tobillo derecho que sufrió cuando Argentina se consagró campeón de la Copa América.

Los tantos del equipo rosa fueron marcados por los paraguayos Matías Rojas, en dos ocasiones, y Diego Gómez, mientras que también aportó su eterna cuota goleadora el uruguayo Luis Suárez.

Para los canadienses, marcaron el delantero italiano Lorenzo Insigne, de penal en dos ocasiones, y faltando 10 minutos el defensor Noah Allen marcó en contra de su valla, lo que le dio al tramo final del encuentro un alto grado de tensión, pero Miami consiguió mantener la diferencia defendiendo hasta el final.

La familia Messi, en la victoria de Inter Miami ante Toronto FC. (FOTO AFP)

Fue un partido con muchas emociones, a los 11 minutos de partido el Inter ya ganaba por 2 a 0, con los goles de Matías Rojas, con un buen remate cruzado desde la derecha, y de Diego Gómez, desde afuera del área.

Toronto descontó con un penal convertido por Insigne, pero Luis Suárez volvió a ampliar la ventaja con un elegante remate por encima del arquero. Fue entonces cuando a los 27 minutos del primer tiempo el defensor Héctor David Martínez fue expulsado, y la circunstancia de tener que afrontar más de una hora de partido con un jugador menos afectó a Inter Miami.

En el cierre del primer tiempo y mediante otro penal, Insigne volvió a acercar a su equipo en el marcador, pero a los 15 minutos de la segunda mitad un tremendo remate de Matías Rojas desde afuera del área se convirtió en el cuarto gol del Inter. Faltaba todavía más emoción y a los 35 de la segunda etapa un cabezazo del delantero Prince Owusu se desvió en el lateral izquierdo Noah Allen y estableció el 4 a 3, que alentó al equipo canadiense a luchar de manera desesperada por el empate, pero sin conseguirlo.

Así, el Inter Miami, defensor del título, clasificó a los octavos de final de la Leagues Cup y su rival saldrá del ganador de la llave que disputarán Sporting Kansas City y el Columbus Crew. El partido de cuartos se disputará el próximo lunes 12 de agosto, con horario a confirmar.

En el equipo de Miami fueron titulares varias caras conocidas del fútbol argentino, como el ex Boca Marcelo Weigandt, los ex Racing Matías Rojas y Tomás Avilés; y a Héctor Martínez se lo recuerda por su River; y al ex Argentino Juniors Federico Redondo.

HB