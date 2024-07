Conmoción en Río Negro: robaron y faenaron a Carlitos, un caballo que acompañaba a pacientes de equinoterapia

Carlitos era un caballo que asistía a pacientes a través de tratamientos de equinoterapia desde hacía diez años. Días atrás fue robado de un predio rural y en las últimas horas descubrieron que lo faenaron. El hecho ocurrió en Catriel, en Río Negro, y conmocionó a todos en la ciudad. Hasta el momento, hay una persona detenida por lo sucedido.

Carlitos tenía 16 años y comenzó a dar asistencia en tratamientos de equinoterapia desde que tenía 6. El pasado martes se lo llevaron y desde la asociación temían que podía ocurrir lo peor. Por eso, publicaron una foto de él en la página de Facebook junto a un desesperado pedido: “Lo robaron hoy, por favor no lo maten”.

Paralelamente, realizaron la denuncia correspondiente. Los investigadores rápidamente pudieron saber lo que había pasado con el animal, gracias a la filmación de una cámara de seguridad en la que identificaron al sospechoso, acompañado de un cómplice, y se lo lleveron.

A través de esa evidencia, el presidente de la Asociación Kawell Anay Sergio Retamales reconoció al delincuente e intercedió para que la Fiscalía local ordene un allanamiento en la vivienda del único aprehendido por lo sucedido.

Como resultado de los operativos, se detuvo al único imputado hasta ahora, acusado de “abigeato agravado”, ya que durante los dos allanamientos realizados se encontraron restos del animal en su vivienda.

Allí se hallaron las vísceras y el cuero del animal que habían sido enterrados. Según indicaron los investigadores, una parte del caballo fue cocinada y otra guardada en un freezer.

Fue allí cuando la desgarradora noticia no tardó en llegar a los dueños y los pacientes que conocieron al caballo desde que fue dispuesto para cumplir una función terapéutica hace 10 años.

Psicoterapia Asistida con caballos

"La verdad es que no podemos parar de llorar. No podemos creer que haya gente que haga esto... y es que Carlitos no era solo un caballo, era parte de nuestra familia. Estaba adiestrado y desde hace 10 años estaba con nosotros ayudando con las terapias. Es dolorosísimo pasar por esto", escribió en Facebook Patricia García, referente de la Asociación Civil "Kawell Anay" de Catriel.

La Fiscal Analía Díaz encabezó los procedimientos autorizados por la jueza Liliana Sánchez Merlo acompañada por personal de la Comisaría 9°, gabinete de Criminalística, el presidente de la agrupación damnificada y el abogado querellante.

Sobre el imputado, la Fiscalía y la querella solicitaron la prisión preventiva del acusado dado que consideraron que el hombre podría entorpecer la investigación en caso de recuperar la libertad.

Ante esto, la jueza de garantías accedió al pedido y dictó la prisión preventiva del delincuente, que permanecerá detenido mientras avance el proceso penal.

El tema tomó estado público a nivel nacional. La Red Argentina de Equinoterapia se expresó con relación al tema. “Los Centros de Equinoterapia de todo el país, repudiamos el robo y asesinato de Carlitos, caballo de la Asociación Kawell Anay, Colonia Catriel, Rio Negro. Exigimos que la justicia tome las medidas correspondientes a este delito y nos solidarizamos con la Asociación por la gran pérdida. Los caballos de equinoterapia son parte de nuestro equipo de trabajo y posibilitan mejorar la calidad de vida de las personas que realizan esta importante actividad terapéutica”, reclamaron.

Para qué sirve la equinoterapia

La equinoterapia es una forma de terapia asistida con caballos que utiliza la interacción con estos animales para promover el bienestar físico, emocional y cognitivo de las personas. Se dirige principalmente a personas con diversas condiciones médicas, emocionales o cognitivas, incluyendo:

Niños y adultos con discapacidades físicas, como parálisis cerebral o lesiones neuromusculares.

Personas con trastornos del espectro autista y otros trastornos del desarrollo.

Individuos con problemas emocionales o conductuales.

Pacientes en rehabilitación física.

Durante las sesiones de equinoterapia, los movimientos naturales del caballo estimulan el cuerpo del paciente, mejoran la postura, el equilibrio y la coordinación, y también fomentan la confianza, la paciencia y la autoestima. Esta forma de terapia es reconocida por su efectividad en mejorar la calidad de vida y la funcionalidad de quienes participan en ella.

