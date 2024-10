Tyrone Vaughan, el legado del blues de Texas

Tyrone Vaughan, reconocido como miembro de una de las familias musicales más famosas de Estados Unidos, hijo de Jimmie Vaughan, fundador y guitarrista de los Fabulous Thunderbirds, y sobrino del legendario guitarrista de blues Stevie Ray Vaughan, vuelve a la Argentina para realizar una serie de presentaciones el 11 y 12 de octubre en Bep Bop.

Tyron Vaughan no solo recibió de su tío Stve una de sus primeras guitarras, sino que Muddy Waters le regaló su armónica cuando era muy chico. Pero también tuvo la oportunidad de conocer a Bobby "Blue" Bland, Albert Collins, Eddie "Hound Dog" Taylor, James Brown, Otis Rush y se involucró en la escena del blues de Austin con gente como Denny Freeman, Derek Obrien, W.C. Clark, Lou Ann, Barton Doyle Jr., Alex Napier, Paul Ray, Keith Ferguson y Clifford Antone.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

35 años más, le pidieron a Tyrone que se uniera a la banda de Nueva Orleans, Royal Southern Brotherhood RSB de Cyril Neville. El vocalista de The Neville Brother y The Meter escribiría 3 canciones (“I wanna be free”) (“Can’t waste time”) (“Where there’s smoke”) y grabaría 2 álbumes con Vaughan en Ruf Records. Estos discos (“Don’t Look Back”) de 2015 se grabaron en los estudios Fame en Muscle Shoals y el lanzamiento de 2016 (“The Royal Gospel”) se realizó en Dockside Studios en Luisiana.



Neville y Vaughan pasarían 2 años de gira recorriendo 3 continentes y más de 15 países. Vaughan pudo hacerse un nombre a nivel internacional después de hacer 6 giras europeas, una gira por Australia y Canadá y varias giras por Estados Unidos. Ahora Tyrone vuelve a la Argentina en el marco del Tour por Sudamérica que incluye presentaciones en Chile y Brasil.