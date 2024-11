Un camión se estrelló contra un puente del Belgrano Cargas en la General Paz

Cada tanto, los puentes de la Avenida General Paz "pescan" a algún camionero que, convencido de que su vehículo "pasará", termina chocando con esas estructuras. Como siempre, eso deriva en problemas y demoras, por los operativos que Bomberos y otras fuerzas de Seguridad deben realizar ordenando el tránsito y haciendo que esos camiones sean retirados de la traza en el plazo más breve posible.

Este jueves por la noche un accidente de ese tipo ocurrió en el puente de General Paz y Los Cedros, sentido Riachuelo, donde un enorme semiremolque intentó pasar bajo el puente que soporta las vías del Ferrocarril Belgrano Sur, pero la altura no era suficiente. Ni siquiera en el carril rápido, que fue el sector por el que intentó pasar el conductor del camión cuando se percató de que estaba en problemas graves.

Afortunadamente la estructura ferroviaria del puente aguantó el impacto, la revisaron luego especialistas de la compañía ferroviaria y no constataron problemas, de manera que esta medianoche las tareas de Bomberos y policía apuntaban a retirar, grúas mediante, al camión de su peligrosa ubicación, ya que había quedado apoyado solo en las ruedas izquierdas y habría que retirarlo con sumo cuidado para que no terminara volcando.

Según se señalaba en Seguridad Vial, el chofer del camión cometió un error grosero cuando, un kilómetro antes, no siguió las instrucciones y no tomó el desvío para camiones de ese tipo. Es que en ese tramo de la autovía, no están permitida la circulación de los camiones de semejante tamaño.

Así una vez que el camión no tomó aquel desvío que lo hubiera puesto en la vía correcta, la cuenta regresiva al accidente comenzó a correr, y terminó contra el puente del Belgrano Cargas. Poco después de la 1 de la madrugada, ya había llegado al lugar una de las dos grúas que se utilizarían para retirar al camión del lugar, y se mantenía la circulación en dos carriles de la autovía, lo que por la hora no generaba embotellamientos.

