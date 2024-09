El cumpleaños más difícil de Jorge Lanata: cómo está su salud a los 64 años

Este 12 de septiembre, Jorge Lanata cumple 64 años. La celebración llega en un momento particularmente difícil para el reconocido periodista, quien atraviesa una delicada situación de salud. Tras casi tres meses de internación, Lanata fue trasladado a un centro de rehabilitación para continuar con su recuperación, luego de haber enfrentado complicaciones derivadas de una neumonía. En medio de este contexto, su hija Lola lo saludó con un emotivo mensaje en redes sociales, mientras su familia lo acompaña.

Lanata está internado desde el 14 de junio. Primero estuvo en el Hospital Italiano de Buenos Aires y este miércoles lo trasladaron a la clínica Santa Catalina, un centro médico especializado en neurorehabilitación dado que continúa con "encefalopatía expresada con delirio y desorientación".

Su cuadro de salud es delicado. Empezó con una neumonía que derivó en otras complicaciones, entre ellas, dificultades cognitivas y la necesidad de asistencia respiratoria. En su nuevo lugae de internación comenzará una nueva etapa en su tratamiento, que incluye terapia intensiva, ventilación mecánica nocturna y una exhaustiva rehabilitación física y cognitiva.

Acompañado por su esposa, Elba Marcovecchio, y su ex esposa, Sara Stewart Brown, Lanata comenzó su tratamiento integral, diseñado para abordar sus necesidades médicas específicas y así, continuar con su evolución.

"Se solicita su derivación a un centro que cumpla con los siguientes requisitos: terapia intensiva, paciente traqueotomizado con vía aérea dificultosa. Ventilación mecánica: continúa con asistencia ventilatoria nocturna. Kinesiología respiratoria 24 horas: regular manejo de secreciones. Kinesiología neuromuscular. Fonoaudiología. Rehabilitación neurocognitiva. Terapia ocupacional", indica el último parte médico que lleva las firmas de los doctores Nicolás Ciarrochi, coordinador de Terapia Intensiva, y Sergio Giannasi, jefe de la Unidad de Terapia Intensiva.

Barbara Lanata, hija del periodista, comentó sobre el avance en el tratamiento: "Ahora empieza una etapa de rehabilitación y se le va a pasar la poca desorientación que tiene, que es normal en pacientes que están mucho tiempo internados".

"Clínicamente, de todo el tema renal, de todo el infarto que tuvo está estable. Pero no está lúcido. Está despierto pero está vigil. Lúcido es una persona que puede hablar, que puede ponerse en tiempo y en contexto y vigil es una persona que está despierta y por ahí está un poco desorientada", detalló Yanina Latorre durante su programa en El Observador 107.9. "Lanata no está mejor, está ahora estable", señaló.

En este momento tan especial, su hija Lola Lanata compartió un mensaje emotivo a través de Instagram: "Feliz cumpleaños a ti", junto a cuatro fotografías que reflejan la cercanía entre ellos.

A pesar de que su estado sigue siendo delicado, su familia y su equipo médico mantienen la esperanza de que este nuevo enfoque de rehabilitación permita una mejora gradual en su salud. Mientras tanto, Jorge Lanata celebra su cumpleaños rodeado de amor, lucha y una constante búsqueda de recuperación.

Jorge Lanata: “Un inconformista eterno con muchas dudas"

Jorge Lanata, conocido cariñosamente desde chico como "Coco", nació el 12 de septiembre de 1960 en Mar del Plata.

Sus padres, María Angélica Álvarez y el dentista Ernesto Lanata, vivían en Sarandí. El Día de la Madre de 2022, Jorge contó en Periodismo para todos, el programa que conducía en ElTrece, que su madre tuvo un tumor cerebral cuando tenía seis. "Vivió más de cincuenta años con un lado del cuerpo paralizado, el derecho, y una lesión en el centro del habla. No podía formar palabras: entendía si le hablaban, pero solo podía decir sí, o no, o emitir sonidos”, detalló. Y agregó: “Yo aprendí de mi mamá, que no hablaba, que hay que sobreponerse a la dificultad, sea cual sea".

A los 56 años, cuando ya sus padres habían fallecido, se enteró de que era adoptado. Cuando se le pregunta sobre la legalidad de su adopción, Lanata responde: “Soy adoptado, mejor déjalo ahí, no se sabe mucho”.

Desde temprana edad, Lanata demostró su pasión por el periodismo. A los 14 años, ya se destacaba entrevistando a figuras prominentes como Conrado Nalé Roxlo y René Favaloro para la revista de su escuela. Su incursión en los medios comenzó en Radio Nacional, donde siguió haciendo escuela y se estableció como profeisonal.

Jorge Lanata: “Milei es un líder político, sin duda”

Con solo 27 años, fundó Página/12, un diario que desafió las narrativas convencionales y se convirtió en un referente del periodismo crítico.

En el ámbito personal, Lanata, es padre de Bárbara, de 36 años y Lola, de 22. Estuvo en varias relaciones sentimentales y siempre, dice que se separó bien. “Tuve suerte, por lo que me cuentan, todas hablan bien de mí”, asegura.

Destaca su profundo agradecimiento hacia quienes lo acompañaron en momentos difíciles, como Sara Stewart Brown, la madre de su hija menor, con quien estuvo en pareja durante 18 años y quien, en un gesto de amor, donó un riñón cuando él necesitó un trasplante.

Actualmente está casado con la abogada Elba Marcovecchio a quien conoció en 2020 y se casó en abril de 2022.

Cuando se le pregunta quién es Jorge Lanata, responde: “Un inconformista eterno con muchas dudas. Un niño que fue adulto a destiempo y resultó un adulto niño. Un escritor, eso soy, que no tuvo padres que lo fueran a ver a los actos de la escuela”.

