Votan este domingo en Corrientes y el radical Gustavo Valdés busca su reelección

A contramano del calendario nacional, Corrientes tiene este domingo 29 de agosto sus elecciones para definir gobernador, un test electoral en el que el actual mandatario Gustavo Valdés, uno de los tres que aún conserva el radicalismo, aparece con altas chances de reelección.

La campaña provincial, que se fue entremezclando con la definición de los postulantes nacionales que competirán en las PASO del 12 de septiembre, se desarrolló con relativa normalidad hasta el cimbronazo que significó el ataque contra el diputado provincial del Frente de Todos Miguel Arias.

Valdés, de 52 años, llegó a la gobernación de Corrientes en diciembre de 2017, todavía con el envión del triunfo de Cambiemos a nivel nacional pero logró consolidar su figura y las encuestas lo muestran por arriba del 60% de intención de voto para mañana. Lo acompaña en la fórmula el senador del Partido Popular Pedro Braillard Poccard, mientras que el radical Eduardo Tassano buscará quedarse en la intendencia de la capital por otros cuatro años.

Enfrente se encuentra el ex jefe comunal de Corrientes y ex senador Fabián Ríos, que compite acompañado por el legislador provincial Martín Barrionuevo, quien ganó presencia mediática durante la pandemia por su seguimiento meticuloso y publicación de datos sobre los contagios de covid. Para la ciudad de Corrientes, el Frente de Todos jugará con Gustavo Canteros, el vicegobernador de Valdés que optó por el “garrochazo” y se pasó al bando contrario. Carlos “Camau” Espínola decidió no competir en esta instancia tras la derrota de 2017 y buscará renovar su banca de senador por seis años más.

Corrientes tiene poco más de 860 mil electores, una proporción menor sobre los más de 34 millones que se encuentran habilitados a votar a nivel nacional, pero la proximidad de las elecciones PASO hará enfocar las miradas de todo el país, sobre todo para determinar quiénes respaldan al mandatario provincial, que no oculta sus aspiraciones para 2023. Entre los que ya se anotaron figuran el fundador de Cambiemos Ernesto Sanz, uno de los primeros en llegar a la provincia ayer por la tarde, y también se espera que vayan a levantar la mano de Valdés su colega jujeño Gerardo Morales, el jefe del radicalismo nacional Alfredo Cornejo y el precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Adolfo Rubinstein. Durante la campaña también hubo fotos con el postulante bonaerense Facundo Manes y con el senador porteño Martín Lousteau, activo en el armado nacional de un radicalismo en tensión permanente con el PRO.

Para el cierre de campaña Valdés eligió un acto tradicional aunque con menor afluencia de público en el Club San Martín de la ciudad capital. En medio del evento, Valdés fue notificado sobre el episodio con el diputado provincial en la localidad de Tabepicuá, por lo que inmediatamente cambió el clima festivo y obligó a modificar los planes.

Ríos, en cambio, optó por un cierre más peronista con una recorrida de más de tres horas por la ciudad con todos los candidatos de la boleta. “Le pedimos a la gente un paréntesis, que se animen y nos den la oportunidad de construir una Corrientes con industrias y trabajo digno”, pidió Ríos sobre el filo de la veda electoral.