Ataque al diputado correntino: Miguel Arias está "lúcido y estable", pero todavía no se sabe nada

Luego de que el diputado provincial del Frente Corrientes de Todos, Miguel Arias, recibiera un disparo en el abdomen en pleno acto de cierre de campaña en localidad correntina de Tapebicuá, la buena noticias sobre el tema es que el legislador "está lúcido y estable", lo que permite alentar su recuepración, pero en el marco judicial, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan José López Desimoni, admitió este sábado en declaraciones radiales que todavía no se sabe nada concreto sobre ese disparo que conmocionó al tablero político nacional.

"En Tapebicuá se conocen todos, pero ocurre de las 80 personas aproximadamente que estaban en el acto, alrededor de la mitad eran de Paso de los Libres, a unos 50 kilómetros y habían llegado en varios autos y camionetas, así que una de la hipótesis es que el atacante pudo haber formado parte de ese grupo, pero si me pegunta hoy, no lo sabemos", dijo López Desimoni este sábado en diálogo con Radio Mitre.

En tal sentido, el funcionario explicó que "hay varias líneas de investigación en marcha por parte del fiscal, con la policía provincial como su auxiliar, pero se está en la etapa de afianzar o descartar cada una de ellas, que todavía no han permitido avances concretos".

“Anoche hasta última hora estuvimos con peritos de la policía, de la unidad fiscal y de la gendarmería”, relató el funcionario, pero acotó que no se tomaron placas radiográficas en el primer momento de la atención al legislador, una circunstancia que hubiera sido importante en procura de determinar la dirección, velocidad y distancia de la bala. López Desimoni reiteró que el ataque a Arias “fue algo muy sorprendente y muy trágico, porque veníamos con una campaña electoral tranquila, el pueblo correntino es muy tranquilo".

Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, quien viajó ayer a Paso de los Libres y definió el ataque como un hecho de “violencia política”, fue otra de las que debió admitir que "hasta el momento no hay pistas firmes", remarcando que "se trabaja para reconstruir el hecho y cerrar hipótesis y sospechas”. En declaraciones a la radio AM 750, la funcionaria afirmó que Arias se encuentra estable, pero que “la munición todavía no se pudo extraer del cuerpo”, lo que hace que todavía no se sepa ni siquiera el tipo de arma utilizado en el ataque.

"Se está desarrollando una pericia muy importante en la camisa de Arias, para ver si ayuda a determinar a qué distancia y desde qué dirección provino el disparo", detalló la ministra.

En cuanto a los hipotéticos responsables del ataque, López Desimoni resaltó que "Tapebicuá es un pueblo muy pequeño, de unos 1.500 habitantes, con un padrón de 800, de los cuales suelen votar unos 500, se conocen todos", pero que no hay testigos que hubiesen escuchado el impacto de la bala o el disparo, “debido a que en ese momento había bastante ruido y alboroto en el acto". El funcionario remarcó que al acto "había llegado gente de Paso de los Libres", una circunstancia que se analiza también para tratar de determinar si en ese grupo pudo haber estado el autor del disparo, pero

De todos modos, indicó que "hay imágenes de la prensa de los organizadores del acto y también algunas del público presente que se están analizando, pero es una tarea ardua".

Sobre la trayectoria del proyectil del arma de fuego calibre 22, el ministro de Seguridad explicó que “todavía no se pudo determinar, ya que el herido fue trasladado a quirófano directamente en Paso de los Libres". “Aún hay que dilucidar si el disparo vino desde afuera del acto, es decir, desde fuera o salió del semicírculo que formaron las personas asistentes frente a la tarima, que tenía una altura de solo 60 centímetros".

Según López Desimoni, la tarea investigativa del caso se encuentra en manos del fiscal y el gobernador Gustavo Valdés “ha movilizado a todo su gobierno para ponerse a disposición de la Justicia".

El ataque ocurrió aproximadamente a las 20:30 del pasado jueves, tras lo cual el diputado fue trasladado 55 kilómetros en un móvil policial (luego trascendió que no había una ambulancia disponible) hasta el hospital San José de Paso de los Libres, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Luego de la intervención, el legislador provincial fue llevado en un avión sanitario a la capital correntina, donde fue alojado en el Hospital Escuela "General San Martín".

CFT/HB