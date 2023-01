Una pareja tuvo un hijo con un embrión de otro donante por un error de la clínica

Una pareja que se había realizado un tratamiento de fecundación "in vitro" denunció a una clínica de San Isidro luego de dar a luz un bebé que no era suyo. El matrimonio tuvo la primera sospecha al verificar que, por el grupo y factor sanguíneo del menor, era imposible que fuera hijo de ellos ya que no había coincidencia alguna.

Para el tratamiento, ellos no recurrieron a una donación de óvulos ni de espermatozoides, por lo que el embrión debía tener material genético únicamente de ellos. Mediante una prueba de ADN, además, se confirmó que efectivamente no había compatibilidad.

Luego, mediante una investigación, se dedujo que en el centro de salud un médico le implantó por error a la mujer un embrión de otra pareja.

Se trata de un caso para el que no hay antecedentes en nuestro país, aunque sí situaciones similares ocurrieron en otras partes del mundo.

Al realizar la denuncia, la justicia penal abrió una causa que se tramitó en una fiscalía correccional de San Isidro, a cargo del fiscal de San Isidro Esteban Álvarez.

La investigación fue por los presuntos delitos de supresión de identidad, estafa y lesiones, y con intervención de la Policía Federal Argentina se realizaron allanamientos en el sanatorio en el que nació el bebé y también en la clínica de fertilidad.

Para los investigadores, el hecho fue en la clínica, donde por error llevaron a cabo el procedimiento con otro embrión, según detalló La Nación.

De acuerdo a la información, el óvulo que dio origen al embrión habría sido donado y aún resta determinar de quién es el espermatozoide entre un grupo de clientes del lugar.

En tanto, con respecto al embrión que debieron haberle colocado a la pareja que tuvo el bebé, se informó que no resultó ser apto para ser implantado, lo que implica que no existe la posibilidad de que otra mujer haya podido cursar un embarazo si es que hubiera ocurrido un doble error.

