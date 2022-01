Unicornio dio positivo de COVID-19

“¿Hoy estamos un poco más complicados no? Tengo la nariz más tapada, estoy entrando en esa boludo. Tengo tapados los oídos también. Es rarísimo, es como que escucho todo más bajito. Iba a prender más temprano, pero siento que me pegó más el COVID-19. Me siento más débil. Bien, pero pateadito”, comenzó diciendo Germán Unicornio Usinger en su transmisión del día de ayer en Twitch anunciando la noticia a los seguidores.

El domingo Unicornio había publicado un tweet que confirmaba que padecía la enfermedad: “Hola buen día, tengo covid :/ cuidense, me siento piola igual espero no perder el gusto porque me deprimo”. Esto generó cientos de respuestas, con comentarios de apoyo, entre los más de 230 mil fanáticos. Lo importante es que se encuentra estable y tratando de recuperarse lo antes posible.

Luego, para transmitir un poco más de tranquilidad sobre el tema, agregó una historia en Instagram, donde mostró que se encontraba bien. Estaba tomando una infusión de té con miel para recomponerse mientras miraba un streaming de Xokas. En referencia a sus seguidores, todos se encuentran a la espera de que pueda retomar sus streaming diarios.

No hace falta que veas todo el día Twitch para enterarte de las noticias. Seguí a PEEK Latam.