Video | Habla el jinete que causó furor con sus "destrezas gauchas" en Jesús María

por Florencia de Sousa

Un jinete protagonizó un divertido momento durante el Campeonato Nacional de Destrezas Gauchas, organizado en el Festival de Jesús María 2020, en Córdoba. El hombre llamado Federico Schreiber hizo reír al público por sus improvisaciones luego de protagonizar una caída de un caballo. Las imágenes se viralizaron y fueron furor en redes sociales. "Busco demostrar que una persona con cualquier dificultad que tenga puede entretener al público", contó.

Conocido como 'el Enano Pepo' en el ambiente de las jineteadas, en el video que comenzó a circular en Internet se ve a Schreiber mostrar su destreza física y ser ovacionado por los asistentes al espectáculo cuando, ayudado por otro hombre, intenta subirse al caballo pero al no lograrlo, se reincorpora con velocidad y comienza a arengar al público y luego de dar una serie de saltos en el aire, improvisa unos pasos de baile. Su performance, realizada el domingo 12 de enero, le valió aplausos de parte de los presentes.

"Me sorprendió la repercusión que tuvo mi participación la jineteada de Jesús María, esperaba un poco pero no que fuera tanto. En este ambiente me conocen porque hace 12 años que estoy, me conocen acá y en Chile y Uruguay, y gracias a la tecnología estas cosas se difunden rápidamente. Gracias a Dios y al público me dan trabajo a mi. En el espectáculo que yo brindo llamo la atención por ser una persona chiquita, creo que soy en único enano que anda en esto de las jineteadas", aseguró en diálogo con PERFIL.

Federico tiene 34 años y hace 12 que está metido de lleno en el ambiente de las jineteadas. Foto: Facebook Federico Schreiber

Schreiber agregó: "La gente se me acerca y me piden fotos y yo me siento uno más del montón, me siento respetado aunque siempre está aquel que busca querer burlarse, pero ante esto yo me río. La gente me da su confianza. Voy a los lugares a trabajar y gracias a la viralización que tienen mis presentaciones, me llaman para algunas contrataciones".

"Lo que busco con todo esto es demostrar que una persona con cualquier dificultad que tenga, porque nadie es perfecto, puede entretener al público y robarles el corazón, además de alegrarlos. Que no sea una excusa tener una dificultad", concluyó el Pepo.

Oriundo de El Nochero, un pueblo ubicado en el extremo noroeste de Santa Fe, el hombre que el próximo 10 de febrero cumplirá 34 años y se dedica ala ganadería, fue invitado a participar de las destrezas criollas en el festival de este año, como ya lo hizo en ediciones anteriores. En su perfil de Facebook donde tiene más de 4.000 amigos, comparte parte de su actividad como jinete.

En el marco de un festival realizado en Buenos Aires hace un tiempo, 'Pepo' bailó cumbia y eso le valió que Pablo Lescano, el líder de la banda Damas Gratis, lo invite a compartir un escenario. "Fui al Gran Rex, a uno de los últimos shows", recordó.

