El video de Brieger hablando contra el patriarcado y a favor del lenguaje inclusivo: "Es todo un aprendizaje"

El periodista Pedro Brieger, señalado por acosar sexualmente a sus compañeras de trabajo, alumnas, secretarias y a una vecina durante los últimos 30 años, mantuvo paralelamente una exitosa carrera como experto en asuntos internacionales. Sostuvo, además, una perspectiva progresista en el ámbito público, llegando incluso a apoyar la legalización del aborto y el lenguaje inclusivo.

La contradicción de su discurso profesional frente a sus conductas recurrentes de abuso de poder fue detallado este martes por el colectivo de Periodistas Argentinas, con un informe titulado “Cultura del acoso. Punto y aparte”, que fue leído en el Senado. Allí, denunciaron “formas de exhibicionismo sin consentimiento, masturbación, conversaciones explícitas y emboscadas” por parte de Brieger.

Por ello, circuló en redes sociales un video de algunos años atrás, donde el periodista reflexiona sobre asuntos vinculados al feminismo. “Nos cuesta imaginar otra sociedad que no tenga como base la estructura patriarcal”, reconoció y destacó: “Por eso a mí me parece muy interesante la incorporación de la ‘e’, del ‘todes’”, dijo en referencia al lenguaje inclusivo.

“Más allá de la Real Academia Española, de si está bien o no usarlo, me parece que mete una cuña respecto de cómo hablamos, el género que usamos siempre al hablar, cómo nos referenciamos en plural en masculino y los esfuerzos que tenemos que hacer —que yo trato de hacer, por ejemplo— de hablar de ‘personas’ y no ‘hombres’. Es todo un aprendizaje que vamos incorporando. Tuvo mucha fuerza el ‘todos y todas’, hace un tiempo atrás. Ahí hay un gran mérito de Cristina, de empezar a incorporar y machacar con el ‘todas’”, observó.

Si bien la fachada de progresismo y deconstrucción enfureció a los usuarios de las redes sociales, que comenzaron a exponer en un “carpetazo” los momentos en los que Brieger se representaba como un “aliado” o simpatizante del kirchnerismo, una víctima de su acoso sexual advirtió que leer el fenómeno en términos de “grieta” es una trampa ideológica.

“El escándalo cayó en la grieta, y es patético ver cómo otros tratan de aprovecharlo para meter sus cucharas macartistas. Peor aún, algunos varones que también son conocidos acosadores siguen tratando de extraer likes de la experiencia de las mujeres”, denunció Marcela Perelman, docente y directora del área de investigación del CELS, que sufrió un episodio de acoso y manipulación por parte de Brieger, quien era su mentor, en 2001.

“Ya habíamos acordado esto: el abuso de poder y el acoso sexual son transversales a ideologías y clases. La indignación moral también es transversal, como las ganas de identificar afinidades entre ideología y abuso. Hipocresías. Todos sabemos que esto pasa de izquierda a derecha. Y acá el juego a la derecha lo hizo Brieger, no quienes lo padecieron”, insistió.

Además, en una nota que publicó el lunes en la revista Crisis, cruzó a quien fue su profesor asegurando que “no hace falta ser contemporáneo, feminista ni tener marco teórico —cosas de las que además él no carece— para entender que lo que hace está muy mal y fuera de todo parámetro de lo esperable”. También lamentó no haber dicho nada antes, alegó que desconocía que el acoso era sistemático y protestó contra la premisa del “secreto a voces”, ya que la ética de no exponer a las víctimas “tiene como efecto la protección indirecta de quien ejerció —y puede seguir ejerciendo— abusos”.

