Video | Persiguió a un ladrón, recuperó un celular y no paró hasta encontrar a la dueña del teléfono

Un motociclista que se filma recorriendo la ciudad de Buenos Aires persiguió a un ladrón que, al sentirse sin escapatoria, tiró el celular que le había robado a una mujer que viajaba en colectivo. El autor del canal de Youtube GÑ Motovlog, tras recuperar el teléfono logró dar con la víctima y devolverle el aparato. Toda la secuencia quedó registrada en video y se hizo viral.

“No, este a alguno le chorió”, se escucha comentar al motoquero que decide perseguir a esta persona a quien se ve corriendo en el video. El youtuber decide perseguirlo y el ladrón, tras un corto tramo, resuelve descartar el celular que se había robado. Todo esto se observa en las imágenes filmadas desde la cámara que el Gordo Niemi lleva en su casco.

El motociclista, entonces, recupera el celular y sale en búsqueda de la víctima del robo, pero no se trataba de una tarea sencilla, porque el colectivo ya no estaba en el lugar donde había ocurrido el robo. Luego de preguntar a varios testigos si habían visto lo que había pasado logra alcanzar al trasporte de la línea 46 en el que estaba viajando la víctima del asalto.

Lo intercepta, lo frena y una vez en el ómnibus se encuentra con la dueña del teléfono que alegre y emocionada celebra el acto de Niemi y el resto de los pasajeros aplaude la hazaña.

“Eran tres (los delincuentes) al parecer en el colectivo ese día. Una mina muy mayor que se paró a mi lado y con disimulo me fue acorralando hacia el tipo, me hicieron ‘sanguchito’. Uno después en calma puede ver las cosas, en ese momento solo quería llegar a casa. Aún no sé cómo sabía que tenía el teléfono ahí, son expertos. Gracias infinitas de nuevo, desde ese día te sigo y ahora apoyo el canal. Que cada gesto que das vuelva multiplicado”, contó la mujer.



RB/fl