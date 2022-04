"Llevame al guacho porque te mato": le apuntaron con un arma y lo obligaron a llevar a un herido en su auto

Un grupo de personas que se dirigía a la localidad de La Reja, en el partido bonaerense de Moreno, vivieron una situación de terror cuando se encontraron con varios motociclistas que cortaban la ruta. El automovilista fue amenazado de muerte para que llevara a un herido al hospital mientras un sujeto le apuntó con un arma y les gritó desesperado: "Llevamelo al guacho porque te mato".

Según se observa en las imágenes que grabaron los protagonistas con un celular desde el auto, mientras avanzaban en la ruta que bordea el río Reconquista, cerca de la Presa Roggero, divisaron una gran cantidad de personas con sus motos y todo señalaba que había ocurrido un siniestro vial. “Mirá la que hay de motos. Una locura. Están todos re locos”, se lo escucha decir al conductor mientras que expresa que no conocía la zona.

"Ah, un accidente. Y, es lo que pasa, ahora cómo vamos a pasar no sé", añade. En ese momento, un hombre de gorra y chaleco se les acerca corriendo a la venta y les dice: "Un pibe se quebró la pata, no me lo llevas rápido que se nos va a ir. Segundeame". "Es que no lo puedo llevar, no sé ni donde estoy", le responde el automovilista.

Entonces, el individuo se da vuelta y mete la mano en su mochila, de la cual extrae un arma de fuego y apunta al conductor. "Llevamelo al guacho porque se me va a ir. Llevamelo al guacho porque te mato, no me importa la gorra", le grita.

"Sí, lo llevo pero quedate tranquilo. No puedo pasar", responde el hombre mientras baja su celular y lo apoya en el piso del coche sin frenar la grabación, por lo que queda en pantalla negra. "Llevalo al hospital amigo, dale que si no se re pudre", se le oye decir a un tercero. La situación quedó grabada y fue viralizada rápidamente en las redes sociales.

Traslado a un hospital de Moreno

A raíz de la cantidad de motocicletas que había en la calle, al hombre se le complicaba llegar hasta donde estaba tendido el herido. “Acercate, acercate, la concha de tu madre”, le exige el individuo armado hasta que logran subir al joven herido al coche. “Uy mirá como está”, expresa el conductor.

“Acercate más que te voy a matar”, “dale, dale que te cago a tiros”, continuaban gritando todos a la vez frente a la desesperación de ver al motociclista con su pierna ensangrentada, que finalmente fue llevado a un centro asistencial.

Por último, trascendió que por el momento no se realizó la denuncia, aunque personal de la Comisaría 7ma de Moreno realizó una actuación de oficio. La causa fue caratulada como "averiguación de ilícito", e interviene la UFI N° 5 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez.

