Quién era la triatlonista atropellada en Moreno por un conductor alcoholizado

Verónica Ultra murió a los 50 años tras ser atropellada por un conductor alcoholizado cuando circulaba en bicicleta en la bajada de la autopista del Oeste a la altura de la localidad bonaerense de Moreno.

Era madre de tres hijos, de 12, 15 y 18 años y una activa deportista de la zona de Merlo que competía en triatlón. Andaba en su bicicleta por la banquina entrenando para su próximo triatlón cuando un automóvil Audi A5 la atropelló el domingo a las 7 de la mañana por la Autopista del Oeste y cuando bajaba en la salida de la ruta 23.

El cuerpo de la mujer pegó directamente sobre el parabrisas del vehículo, quedó gravemente herida sobre la autopista y el conductor se detuvo y aguardó que arribe la Policía tras un llamado al 911. Fue trasladada en estado crítico al Hospital Luciano Vega, donde falleció unas horas después debido a la gravedad de las lesiones.

Verónica Ultra falleció tras ser atropellada. FOTO Facebook Verónica Ultra

Verónica Ultra tenía tres hijos

"Es realmente injusto. Se llevan una madre, una amiga. Ella amaba lo que hacía, se levantaba a las 5 para ir a nadar, pedía la llave del club para ir a entrenar. Que una persona joven, a los 25 años, tome la decisión de dejar sin vida a una persona joven también, injusto", expresó Facundo, pareja de Verónica, en diálogo con LN+.

“Pido que no se olviden de la gente, como pasó en Palermo, que a esa mujer andando en la bicisenda se la llevó puesta una persona. Parece que se olvidan, si no sale lo de Vero el alcohol sigue estando, se han tomado medidas, pero el alcohol sigue estando y es un arma. Hoy me quedé sin Vero y mis hijos se quedaron sin madre y no tengo más palabras, quiero que la recuerden, era una gran persona”, dijo la pareja de Verónica.

La mujer de 50 años competí en triatlón. FOTO Facebook Verónica Ultra

En sus redes sociales, la mujer se mostraba con si familia y también haciendo el deporte que disfrutaba: el triatlón, que se vasa en una carrera compuesta por tres disciplinas deportivas (natación, ciclismo, running).

Además de su faceta deportiva, en su perfil de Linkedin expresa que era licenciada y guía de Turismo. Estudió en la Universidad de Morón. Además, realizó un posgrado en Capacitación docente en la Universidad de Salvador.

Fue atropellada en la localidad de Moreno. FOTO Facebook Verónica Ultra

Verónica Ultra vivía en Merlo junto a su familia. Cursó la secundaria en la Escuela Modelo General Belgrano de Ituzaingó, donde se crió. En esa localidad también dio clases como docente en “Circuitos Turísticos y Agencia de Viajes” en el Instituto Agustina Bermejo de Merlo.

“Después de 2 años de quedar fuera del podio por segundos, se me dio esta vez la posibilidad de subir al Podio de La Paz. Gracias a mis amigos, profes y compañeros de triatlón por estar a la distancia con mucha energía que llegó!”, escribió Verónica el 15 de enero de 2022 al competir del 37° Triathlon Internacional La Paz, en la provincia de Entre Ríos.

Quién es el conductor alcoholizado

En tanto, el conductor del vehículo fue identificado como Mariano Giménez, de 26 años, quien tenía 2.9 de alcohol en sangre cuando chocó su auto contra la bicicleta en la que viajaba Ultra y quedó detenido.

