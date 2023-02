El enorme incendio de Berutti al 4500 en Palermo dejó 11 personas hospitalizadas

Un incendio de gran magnitud se registró esta sábado en un edificio ubicado en el barrio porteño de Palermo, el cual se habría generado por una falla eléctrica en el garaje del inmueble, por lo que cuatro autos quedaron totalmente destruidos y once personas, entre ellas tres bomberos, tuvieron que ser hospitalizados por intoxicación con humo.

A la zona del edificio, ubicado en la calle Beruti 4533, concurrieron cuatro dotaciones de bomberos y ambulancias del SAME dedicadas a asistir a los vecinos.

Se trataría de una edificación de ocho pisos con departamentos, mientras que en la planta baja hay un local comercial.

Del edificio salió una densa columna de humo negro que fue visto de los sitios lejanos de la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según indicó el subcomandante de Bomberos Fernando Mateos, el siniestro se originó en el garaje del edificio situado en la planta baja: "Quedaron completamente afectados cuatro autos y un transformador del edificio", explicó el oficial a la prensa.

Incendio en Palermo. Foto: NA

11 personas fueron hospitalizadas por inhalación de humo

Además, sostuvo que "ocho vecinos tuvieron que ser asistidos por inhalación de humo y aparte tres efectivos de bomberos".

Mateos señaló que se procedió a la evacuación total del edificio y por el momento no estaban claros los motivos que originaron el incendio.

Además, indicó que los departamentos del edificio no se vieron afectados más allá de las consecuencia del denso humo negro que los invadió.

El incidente provocó temor y conmoción entre los vecinos del inmueble y de otros aledaños.

"Nos encerramos en un departamento del octavo piso con una toalla húmeda (en la puerta). Estamos en una habitación porque el living está lleno de humo", relató Magdalena, una de las vecinas del edificio, en diálogo con Crónica TV.

Francisca, otra de las vecinas, describió: "Se escuchó como si se hubiera caído algo y se empezó a sentir olor a humo. Ahí, automáticamente empezamos a hablar entre los vecinos y a decir que había olor a humo. Entonces empezamos a salir, pero cuando algunos quisimos bajar el humo ya estaba impresionante".

"No pude bajar, en las escaleras me encontré con dos vecinas y nos vinimos al departamento de una de ellas. Acá no llegó tanto el humo porque estamos en el último piso, en el octavo", detalló.

NA/CA/MCP