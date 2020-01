Vuelve Zamba, el personaje de dibujitos emblema del kirchnerismo: tendrá perspectiva de género

El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, habló sobre la gestión del gobierno de Mauricio Macri en materia de cultura y analizó que en "la herencia" recibida en su área también hay "tierra arrasada". Además, confirmó oficialmente que volverá Zamba, el dibujo animado de Paka Paka, emblema del kirchnerismo.

"Tenemos tierra arrasada en materia cultural también. Había devastación en los equipos de trabajo. Por un lado hubo celebración porque Cultura vuelva a ser Ministerio y también desahogo por una etapa de maltrato", contó el cineasta.

En relación a la vuelta del programa infantil a la televisión, contó mucha gente le pidió durante los últimos años que vuelva Zamba. "Estamos en condiciones de confirmarlo: vuelve y vuelve mejor", afirmó en diálogo con FM Futurock.

“Esas producciones han tenido un impacto enorme y ahora vamos a volver a avanzar con ellas, ojalá lleguemos a esos niveles que supimos construir”, sostuvo Bauer.

Respecto del regreso de la serie animada, adelantó que tendrá perspectiva de género, y que desde su cartera están trabajando estrechamente con el Ministerio de la Mujer, que dirige Elizabeth Gómez Alcorta. "Vuelve Zamba y vamos a incorporar nuevas perspectivas, el tema género tiene que estar presente en Paka Paka. Vamos a trabajar fuertemente con el Ministerio de la Mujer", señaló.

Sobre el feminismo y la lucha por los derechos de las mujeres, explicó: "Tengo 60 años. Me formé en una cultura patriarcal y lo viví en las tradiciones. Por suerte hoy aprendo mucho de mis hijas y de todas sus compañeras que se sumaron a esta transformación. Tenemos que estar a la altura del momento histórico que estamos viviendo", expresó.

Por otro lado, confirmó que desde en su cartera no habrá despidos, luego de ser consultado por la gestión de Pablo Avelluto que despidió a casi 500 trabajadores en 2016. "Estoy para construir, estoy para hacer. No va a haber más despidos en Cultura, lo afirmo así. Yo jamás diría que me siento orgulloso de haber echado a cientos de empleados", concluyó en relación a las declaraciones del exfuncionario.

A.G./M.C.