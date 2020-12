El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que el Poder Ejecutivo Nacional decidió hoy eliminar los derechos de exportación (retenciones) de la gran mayoría de las economías regionales.

El beneficio anunciado involucra a las siguientes cadenas en todas las regiones argentinas: ovina, caprina, huevos, acuicultura, apícola, productos hortícolas (tomate, pimientos, cebolla, ajos, puerros, esparrago, etc), hongos, olivícola, maíz pisingallo, legumbres, papa y mandioca, cítricos dulces, uva en fresco y pasas de uva, cucurbitáceas, frutas de carozo, frutas finas, peras y manzanas, infusiones (té, yerba mate), semillas, quinoa, especias, alfalfa, alimentos en base a frutas, jugos de frutas y aceites y esencias de cítricos.

“Esta medida viene acompañar el gran esfuerzo que han venido sosteniendo los productores de estas economías para sostener la producción y abrir nuevos mercados en un contexto complejo como el de este año”, destacó el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra.

Las economías regionales dan trabajode manera directa a 192.000 trabajadores y representa al 41% del empleo en la industria de alimentos y bebidas.

“Desde que iniciamos la gestión trabajamos con un fuerte direccionamiento para impulsar a las economías regionales con un criterio de equidad territorial, a través de cada una de las acciones que impulsamos desde el Ministerio”, agregó el ministro.

Repercusiones

Para Vernengo, Director Ejecutivo de Economías Regionales de CAME, comentó a Super Campo que “desde CAME veníamos reclamando una sustancial baja de derechos de exportación a las economías regionales para mejorar la rentabilidad de 31 complejos que, por mayores costos, no son rentables. Hay sectores que están en una crisis muy fuerte”.

Vernengo indicó que “es claro que esta rebaja de retenciones en frutas finas y frescas del 5 al 0% mejora los ingresos. Pero el jugo de peras, que se exporta el 100%, mantiene las retenciones del 4,5%. Se debe tener en cuenta que tenemos un tipo de cambio oficial de 83 pesos y el dólar Bolsa está en casi 150 pesos, una brecha que nos perjudica porque muchas veces compramos insumos a precio de tipo de cambio mixto”.

El directivo de CAME también sugirió que se podría haber bajado el mínimo no imponible "para aliviar los costos de producción, debido a la alta incidencia de los aportes patronales. Desde CAME consideramos que no hay política global e integral para atender a las economías regionales en toda su dimensión”, concluyó Pablo Vernengo.

Coninagro

Por su parte, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, comentó que la medida tomada por el Gobierno “es un gran paso hacia lo que espera el sector, justamente orientarnos hacia una disminución del esquema impositivo, puesto que incide directamente en la competitividad de nuestras economías productivas en el exterior”.

Iannizzotto agregó que “creemos que si estas medidas se armonizan pueden ser más provechosas, estableciendo un Plan que sea sostenible en el tiempo. Por características y al no ser commodities, las economías regionales requieren ser tratadas con previsión de acuerdo a cada ciclo agrícola en particular”.

LM