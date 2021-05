Estiman una siembra récord de trigo y cebada en 2021

En el marco del congreso de A Todo Trigo organizado por la Federación de Acopiadores, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires lanzó la Campaña Fina 2021/22.

Esteban Copati, jefe de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa, presentó las estimaciones, donde reconoció la puja de superficie en Buenos Aires entre la cebada y el trigo y dijo que muchos productores van a necesitar hacer pie en los cultivos de invierno para poder arribar a la campaña gruesa. Lo necesitan para recuperarse después de una campaña pasada que fue difícil en muchas regiones.

El Banco Nación prestará $10.000 millones para la siembra de trigo, cebada y legumbres.

La Bolsa proyecta 6,5 millones de has de trigo (similar a la campaña pasada) y un crecimiento de 900 mil a 1,15 millón de has en cebada. Ambos sumarían 7,65 has que representa un nuevo record en cultivos de invierno. Es la tercera mayor superficie de los últimos 22 años de trigo y en cebada representa un incremento del 28%.

“El comienzo de campaña es diferente al año pasado desde el punto de vista climático. Vemos que el trigo va a tener una redistribución de su área sembrada. El año pasado en el centro y norte de la región agrícola no se pudieron concretar algunas siembras y esperamos que en 21/22, con escenario favorable, vuela a tener impulso en esa región donde los rindes son menores”, argumentó para detallar que las proyecciones de la Bolsa son de 19 millones de toneladas para trigo (igualaríamos el record de 2018/19) y 4,6 millones de toneladas para cebada.

Clima

Por su parte, el climatólogo Eduardo Sierra auguró buenas condiciones de humedad para la siembra e hizo hincapié en la necesidad de hacer un buen manejo para preservar las condiciones óptimas. Sierra mostró cómo varía la humedad con buen manejo y sin él e insistió en que será la variable de éxito. “El clima va a castigar a quienes no trabajen bien. El clima no va a ser el ideal, pero sí mejor que la campaña pasada”, expresó.

Mercados

Agustín Tejeda Rodríguez, gerente de Estudios Económicos y Economista Jefe de la Bolsa, se refirió a los precios internacionales. Argumentó que el trigo ha sido afectado por la pandemia al tratarse de un producto de consumo humano. “Hubo incentivos a favor del trigo durante la pandemia, generando una escasez virtual que presionaba los precios. Mientras los precios se derrumbaban de los demás granos, los del trigo se mantenían arriba”, comentó.

“Hoy nos encontramos con un escenario distinto, con precios superiores de todos los granos. Y en parte esto se debe a factores como la reactivación económica de China, importador mundial de todos los productos que genera balances ajustados especialmente para maíz y soja. Pero para el trigo es menos tirante. Por el lado de los fundamentals, el trigo tiene mayor precio pero ha perdido competitividad respecto de los demás granos”, apuntó el economista Jefe.

Costos y márgenes

“Por el lado de los costos hemos tenido aumentos importantes en los últimos meses: 40% de aumento en fertilizantes que lleva a un deterioro de la relación de insumo producto, también de los transportes… Pero los ingresos crecen más que los costos. En general tenemos mayores márgenes para todos los cultivos, que se han recuperado respecto de campañas pasadas y esto representa gran oportunidad para Argentina a la hora de incrementar su producción”, dijo Tejeda.

El especialista aclaró que los márgenes suben más en los granos gruesos debido a que tienen mayores aumentos de precios, especialmente el girasol. En tanto, en la relación trigo y cebada, con un aumento del 50% en el precio, la cebada gana competitividad sobre todo en el Sur.

Para el especialista de la Bolsa, de todas maneras, el trigo encuentra argumentos para pensar en un incremento del área sembrada, ya que ocupa un lugar clave en los esquemas de rotación.

