Preocupa la falta de botellas de vidrio para envasar vino

El presidente de Federación Agraria Argentina, (FAA), Carlos Achetoni, expresó la preocupación de los productores de las economías regionales ante la falta de envases de vidrio, teniendo en cuenta las próximas cosechas de uva para elaborar vinos y frutas para dulces, entre otras producciones, , dada la restricción de oferta de producción local.

Según Achetoni, “es necesario que se tomen medidas urgentes para evitar la situación de falta de envases. De lo contrario habrá consecuencias negativas en toda la cadena agroindustrial local”.

“Esta situación está provocando una acumulación de stock de materia prima que termina afectando al productor por la baja en el precio de sus productos. Hablamos tanto de vinos, como aceites de oliva y conservas de todo tipo de frutas y hortalizas, entre otros productos”, manifestó el presidente de la FAA.

Aumentó la brecha entre entre el precio que paga el consumidor y el que recibe el productor.

En febrero de este año ya se advertía sobre este tema, el sector de Economías Regionales de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le presentaron una carta al Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, donde se solicitó su intervención ya que “estamos en conocimiento de que la mayor empresa proveedora a nivel nacional -por no decir la única-, Rigolleau S.A., no está precisando fechas de producción para poder abastecer al mercado interno, pero sí estaría exportando hacia el mercado brasilero".

Pablo Vernengo, director ejecutivo del sector de Economías Regionales de CAME, comentó que “en ese momento informamos que Rigolleau primero atendió la demanda de Brasil y lamentablemente hay muy pocas fábricas de botellas. Hace poco se inauguró una en La Rioja pero hace falta tiempo hasta que normalice su producción”,

Escala

El directivo de CAME añadió que “el faltante es real. Nuestros productores, al ser chicos, les pide que compren anticipadamente una cantidad determinada pero no tienen espaldas para hacerla. Muchas bodegas chicas no van a poder embotellar el vino, que no es algo que se puede almacenar por mucho tiempo”.

Achetoni pidió al Gobierno Nacional habilitar mecanismos, al menos de manera transitoria, que favorezcan la importación de este tipo de productos hasta tanto se regularice la situación de las fabricas locales.

“Si no, los productores de materia prima sufrirán las consecuencias por falta de mercado y precios bajos que no alcanzarán a cubrir los costos; e indudablemente incrementará las distorsiones en toda la cadena productiva”, concluyó. Para Vernengo, permitir las importaciones no alcanzaría para abastecer la demanda.

