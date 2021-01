Una startup argentina lanzó un cohete propulsado con biodiesel

La empresa privada Lia Aerospace lanzó un cohete que funcionó como primera prueba para confirmar el buen funcionamiento de todos los sistemas terrenos de carga y del cohete, que son fundamentales para que el vuelo se concrete, informaron desde el Ministerio de Desarrollo Productivo.

La empresa, fundada por Dan Etenberg y Federico Brito, tiene su sede en Vicente López, donde 6 personas trabajan para bajar los tiempos de fabricación usando cohetes reutilizables propulsados por biocombustibles que además de ser más sustentables, disminuyen los costos de la industria.

We are happy to announce that we successfully launched our first rocket using biofuels! The Zonda 1.0 reached the expected height of 3 km and allowed us to confirm all rocket systems and land systems are working properly! pic.twitter.com/ffB6ko69nF