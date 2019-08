A 50 años de la última fotos de Los Beatles

Este 22 de Agosto se cumplen 50 años de la última foto que mostró a Los Beatles juntos antes de su separación que se produjo el 10 de abril de 1970.

Ethan Russell fue uno de los últimos fotógrafos que apuntó con su lente para capturar a Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr ya que de la sesiòn también participaron Monte Fresco del Daily Mirror y el asistente de los Beatles, Mal Evans .

Aquella última foto de los Beatles se realizaría el 22 de agosto de 1969, el día en el que el grupo se reunió para una sesión de fotos tras grabar el disco "Abbey Road", el cual sería el último álbum grabado. en la casa de John Lennon en Berkshire, Inglaterra donde posteriormente se grabaría "Imagine".

A 50 años de Abbey Road: todos los mitos que rodean a la legendaria foto de Los Beatles

"Paul estaba tratando de mantenerlos unidos. Tenía los brazos cruzados como, ‘¡Vamos, muchachos!’ Pero el concepto de los Beatles simplemente ya no funcionaba . Podría haberles pedido que sonrieran, pero hubiera sido totalmente falso y me alegro de no haberlo hecho. Ese matrimonio ha llegado a su fin, y el grupo lo demuestra", recordó Rusell en una entrevista.

Ethan Rusell, a través del periodista Jonathan Cott, consiguió fotografiar a Mick Jagger para la revista Rolling Stones y a partir de allì logró contactarse con John Lennon a quien le hizo unas fotos hoy históricas. "Recuerdo que pensé que mis fotos de John no eran buenas. Así que tuve el atrevimiento de llamar a John y le dije que eran una mierda. Él dijo: ‘Vamos, ven’. Y se la hice de nuevo. No había barreras entre nosotros: era tan humano, tan cálido, presente y generoso".

Russell fue contratado para fotografiar las sesiones de "Let It Be" , junto a un equipo de filmación. Fue una época tumultuosa: los Beatles ya se habían separado cuando salió el álbum. Russell fue uno de los pocos afortunados que llegaron a la azotea sobre el estudio de Apple en Savile Row para la última actuación pública de los Beatles .

El 10 de abril de 1970 Paul McCartney anunciaría oficialmente la separación del grupo, reconociendo que se debía a “diferencias personales, de negocios y musicales”.



FeL