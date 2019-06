McCartney, emocionado por cover de Blackbird cantado por una joven en una lengua muerta

Paul McCartney elogió un video viral donde una adolescente canadiense interpretó el clásico de Los Beatles, Blackbird, en Mi'kmaq, considerada una lengua muerta. "Esto es muy especial para todos nosotros", sostuvo la cantante.

La joven de 16 años llamada Emma Stevens, acompañada por sus compañeros de clase, grabó la canción y las felicitaciones y elogios no tardaron en llegar. Hasta el mismo McCartney no escatimó en halagos. "Es una versión increíble", comentó el músico durante un concierto en Lexington, Kentucky, que quedó registrado en una filmación que luego se publicó en Twitter.

En ese sentido agregó: "Lo ves en YouTube. Está en su idioma nativo, es genial". Blackbird está inspirada en el movimiento de los derechos civiles y fue escrita por McCartney para el disco White Album que los cuatro de Liverpool lanzaron en 1968. El video se viralizó rápidamente luego de ser publicado en la plataforma donde ya fue visto por más de medio millón de personas.

Carter Chiasson, el profesor de música de la escuela secundaria en Eskasoni, Nueva Escocia, a la que asiste la chica fue quien organizó la grabación y también es un fanático de los Beatles de toda la vida. "Nunca pensé que mi vida se cruzaría con la de Paul, y mucho menos de esta manera. Quiero decir, escuchó nuestra versión de su canción, le gustó y luego le dijo a sus fanáticos que era" increíble ". Para mí, eso es simplemente surrealista", manifestó.

"Más que nada, todos esperamos que esto ayude a concienciar sobre la importancia de preservar la lengua y la cultura indígenas, y al movimiento del Año Internacional de las Lenguas Indígenas de las Naciones Unidas. Estamos más que entusiasmados con la conciencia de que esto está trayendo a la lengua y la cultura de Mi'kmaq en particular ¡Gracias, Paul McCartney!", completó.

Tal fue la repercusión que consiguió que hasta el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, también instó a sus seguidores en Twitter a que lo vieran. Emma Stevens recibió felicitaciones de Paul McCartney por su interpretación de Blackbird ... ¿Has escuchado una versión de esta canción en Mi'kmaq?", publicó en un mensaje que fue acompañado por el video.

Emma Stevens des @EskasoniSchools a reçu des félicitations de @PaulMcCartney pour son interprétation de Blackbird... Avez-vous entendu une version de cette chanson en mi’kmaq? Écoutez-la : https://t.co/XaWTWt6MHe — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 4, 2019

En otro posteo, el funcionario agregó: "Emma consiguió un grito de Paul McCartney por su versión de Blackbird ... Probablemente conoces el original, pero ¿lo ha escuchado en Mi'kmaq?".

Emma Stevens from @EskasoniSchools got a shout-out from @PaulMcCartney for her rendition of Blackbird... You probably know the original, but have you heard it in Mi’kmaq? Check it out: https://t.co/XaWTWt6MHe — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 4, 2019

Emoción en primera persona. Después de enterarse de las palabras de McCartney, Stevens se entusiasmó tanto que quedó al borde de las lágrimas. Así lo contó a un programa de la cadena pública canadiense CBC. "Crecí escuchando a los Beatles todos los días. Mi papá es un super fan", precisó.

Y, al enterarse de los comentarios del músico, señaló: "Me emocioné tanto que casi me hizo llorar. Tener a alguien como Paul reconoce lo que hicimos y por qué es un verdadero honor. Esto es muy especial para todos nosotros".

En ese sentido, la chica remarcó: "Mi cultura es una de las cosas más importantes de mi vida. Por lo tanto, compartirla con otras personas fuera de la comunidad, y las personas que no hablan Mi'kmaq y que realmente no lo entienden, les da una perspectiva diferente y les muestra que nuestro idioma es muy bonito. Y no es solo nuestro idioma. Si aprenden sobre nuestra cultura y lo que hemos vivido, entonces tal vez entenderían más".

