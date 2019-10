El gaitero Carlos Núñez trae a Buenos Aires la música celta inédita de Beethoven

por César Calvo

Carlos Núñez es uno de los gaiteros más reconocidos internacionalmente. La fusión de géneros lo ha llevado a concretar proyectos musicales con artistas como Sinéad O'Connor o The Rolling Stones, además del argentino León Gieco. Su flexibilidad para la fusión de géneros y formatos le ha permitido incursionar en bandas sonoras tanto para cine como para los animés japoneses. El famoso director de cine español Alejandro Amenábar lo eligió para poner los sonidos del multipremiado filme “Mar Adentro”. Núñez es un estudioso del pasado y presente de la música celta. Su próximo concierto será el viernes 11 de octubre en el teatro Coliseo de Buenos Aires, donde va a tocar composiciones celtas poco conocidas compuestas por el maestro de la música clásica Ludwig van Beethoven. Durante esta visita a la Argentina el virtuoso artista habló con Perfil.com. Mirá el video.

¿De qué se trata “La Hermandad de los Celtas” el espectáculo qué vas a presentar en Buenos Aires?

El concierto en Buenos Aires va a ser todo un acontecimiento porque nos reservamos muchas sorpresas. Vamos a estrenar músicas que no se conocen en Europa. Beethoven, en sus últimos 15 años período en que compuso entre la sexta y la novena sinfonía, tuvo una gran relación con las músicas celtas. Estuvo componiendo casi 200 obras de este género, que le sirvieron para modernizar su música. La séptima sinfonía, por ejemplo, tiene muchas melodías que vienen de Irlanda, y Escocia. Durante ese tiempo, compuso una obra celta al mes, y son muy interesantes. Son músicas que venían de un sistema muy antiguo, los “modos”, que utilizaban los celtas. Entonces esas composiciones le sirvieron para modernizar la música clásica. Muchas pueden sonar a bossa nova, otras tiene el back beat del Rock and Roll. Se adelantó cien años. Desde que empecé a hacer giras por Alemania, hace 15 años supe de la existencia de esta música, visité la casa de Beethoven en Bonn, y después en Viena, tuve acceso a los manuscritos, es algo maravilloso porque son músicas muy sorprendentes, tienen ritmo, ese sabor celta pero es Beethoven y además muy modernas. Este hombre se adelantó también a muchas cosas que pasaron después en los Estados Unidos cuando las músicas inglesas, escocesas, irlandesas se juntaron con las músicas africanas, las músicas clásicas, es una obra pionera con la que estamos encantados.

¿Por qué la Gaita?

Cuando empecé a tocar la flauta a los 8 años, la gaita fue el paso natural, yo nací en el norte de España, en Galicia. mi mamá es madrileña, y mi papá gallego. Al nacer en el norte el paso natural fue la gaita. Si hubiese nacido en el sur, tocaría la guitarra flamenca. De chico siempre me fascinó todo esto de las músicas celtas, de poder conectar Galicia, Asturias, con Irlanda, Escocia, Bretaña, Gales. Cuando empecé a girar con mis maestros de The Chieftains, ellos ya estaban en un momento muy grande. La banda y la música celta se pusieron muy de moda, entonces tenían acceso a grandes artistas de rock. Un día grabamos con Sinead O'Connor, con los Rolling Stones grabamos música una canción irlandesa. Otro día estuvimos con Sting cantando en gaélico. Fuimos con Ry Cooder a Cuba a grabar las músicas de los gallegos de allí. Así fue mi escuela con los Chieftains. Lo que se llamaba el cross over, en los años noventa. Fue todo una educación para mí. Yo estudié música clásica, música tradicional, la oralidad y la escrita. eso quizás me dio una visión, de cómo todo esto está interconectado.

¿Cómo es el trabajo de grabar música para películas?

Las bandas sonoras son muy interesantes, trabajar con películas te permite desarrollar músicas en muchos minutos. Algunas veces el formato de sólo tres minutos para que la canción suene en la radio es un poco limitado. Las películas te permiten trabajar de una forma diferente. El caso es que no todas las músicas de películas funcionan en directo (vivo), algunas se caen. La música de Mar Adentro, sí que funciona en los conciertos. Muchas veces tocamos esas músicas que trabajamos junto a Alejandro Amenábar, cuando las compuso. Fue una experiencia maravillosa, incluso inventamos algo que llamábamos casting de instrumentos. Cada melodía que Amenábar aportaba probamos con distintos instrumentos, por ejemplo una flauta irlandesa o una flauta medieval, con una zanfona, una ocarina, o un violín. Este concepto de casting de instrumentos fue muy interesante. Lo bueno es que también abre a nuevos públicos. Recuerdo cuando hicimos música para los animé japoneses trabajado con los estudios Ghibli, el hijo de Miyazaki‎ nos abrió su universo y fue una experiencia también preciosa.

¿Con qué músicos del mundo has podido trabajar?

Recuerdo la primera vez que visité Estados Unidos con The Chieftains un concierto en el Carnegie Hall de Nueva York, era el 50 aniversario de The Who, hicieron una gran fiesta y estaban Pearl Jam, Spin Doctors, Alice Cooper, Sinead O'Connor. Tocamos y grabamos con The Who. Tocamos con Bob Dylan en Japón en un encuentro organizado por la UNESCO, una cosa maravillosa, y además con artistas de todo el mundo como Bon Jovi. Un día Sting decidió grabar con The Chieftains una canción irlandesa.Compartí con músicos fantásticos y aprendí muchísimo de esas experiencias.

¿Hay alguna anécdota de estos encuentros con grandes artistas?

En mi primera presentación en Buenos Aires, León Gieco estuvo entre el público y con él estaba Mercedes Sosa. Después de tocar, me invitaron a la casa de Mercedes.Estaban León, Mercedes, los Inti-Illimani entre otros. Fue una especie de cumbre de la música latinoamericana. A las 5 de la mañana después de cenar, de cantar, y hacer música, estaba todo dicho. Nos pusimos todos de pie, ya nos íbamos por el ascensor cuando Mercedes dice: “Quietos ahí señores, que nadie se mueva, ahora les voy a poner mi último disco”. Nadie se movió de allí, nadie se atrevió a decir ni pío, escuchamos la cara A y luego la cara B, fue algo precioso. Argentina tiene unos artistas increíbles. Una cosa que me decía León Gieco es: “Carlos tienes que conocer esa ruta de Ushuaia a la Quiaca, tienes que conocer a Gustavo Santaolalla”. Ese sueño se ha hecho realidad: Gustavo me invitó a un concierto que se hizo al amanecer, al despertar, en Jujuy, a las 5 de la mañana amanecía y empezó el concierto con artistas de Argentina, de distintos géneros, maravilloso. Este concierto que daremos en Buenos Aires será un poco un resumen de todas esas aventuras.