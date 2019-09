La explosión de color en el Puerto de Buenos Aires continua

por César Calvo

Noticias Relacionadas Alfredo Segatori pinta en Barracas el mural más grande del mundo

Alfredo Segatori (49) , fue uno de los primeros en salir a pintar las calles de Buenos Aires. Su especialidad son las intervenciones en la vía pública. Muralista, autodidacta, hace 39 años que trabaja en la pintura mural. Lleva realizadas más de un centenar de obras. Promotor del arte en el espacio público recibió a Perfil en su Bondi Gallery una obra de arte en sí mismo. Habló de cómo se prepara para llevar a cabo la tercera edición de su “Exabrupto de Color” en el puerto de Buenos Aires. Una propuesta de “action painting”, que tiene mucho que ver con su admiración por Jackson Pollock y David Siqueiros. Esta vez deja el aerosol para incursionar en el látex exterior con máquinas y compresores de pintura a toda potencia.

A días de iniciar la nueva etapa en el Puerto de Buenos Aires interviniendo los silos de Agrecom, Segatori recuerda: “Tuvimos la oportunidad de pintar animales del litoral, “fauna portuaria". Estuvimos trabajando en la dársena con el Águila Mora, el Yaguareté, el Búho, un Papagayo, unas Llamas, y el Cóndor, algo bastante explícito, son imágenes realistas de algunas especies en peligro de extinción, y otras que no están en peligro pero me resultaron cómicas como las Llamas”.

“Todos estos murales del puerto los pinté yo solo con un asistente, más algún operador que me ayuda con las máquinas y los compresores, me asisten pero no aplican pintura. Tuve bastantes inconvenientes como el tema del viento, el polvo, el relieve, las imperfecciones”. El muralista destaca que no le escapa a los desafíos y agregó: “A mi me gusta esto de intervenir superficies llenas de relieve, no la típica pared lisa, esto es arte perecedero y lo que queda básicamente son los registros fotográficos y de video” le comentó el artista a Perfil.

En la tercera edición de su “Exabrupto de Color“ Alfredo Segatori renueva su propuesta: “Ahora vamos a arrancar con los silos de Agrecom que son muy emblemáticos, y uno de los más grande que hay acá en el puerto. En todo esto que es el paseo de las areneras (donde se está desarrollando un área de esparcimiento con bicisendas). Estoy muy contento, me divierte esto que se viene. Es una improvisación total de color, no presentamos bocetos, tiene que ver con el “action painting”, y la herencia de los muralistas mexicanos como Siqueiros o el estadounidense Jackson Pollock que fue su alumno”.

El compromiso de Segatori se expresa dentro y fuera de sus murales e intervenciones: “Yo soy un militante del arte en el espacio público, es el objeto de la fundación que presido (Fundación Cultural Andem 2222), es lo que a mi me interesa para transitar el día a día, me gustaría ver grupos de música tocando más a menudo mientras salís a dar una vuelta. Ver acciones de teatro, intervenciones, instalaciones, y si incluye acciones solidarias ya cerraría todo el círculo” concluyó.