Gabriela Cartol: "Actúo para darle voz a mujeres que necesitan ser escuchadas"

por Carlos Piro

Fue la película que dio el puntapié inicial del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos y la actriz nacida en Acapulco llegó desde México para acompañarla. Se trata de “La camarista” y su protagonista es Gabriela Cartol, que dialogó con PERFIL para hablar de su historia, su vocación y su objetivo en la actuación.

“Camarista” llaman en México a las mujeres que trabajan en la limpieza de los hoteles. La película es la ópera prima de Lila Avilés, quien tenía una idea, pero cuando vio el trabajo de la actriz en la película “La Tirisia” de Jorge Pérez Solano, decidió modificar su guión para adaptarlo a la edad de Cartol. “Me gusta el cine independiente y estoy abierta a hacer un cine más comercial. Sin embargo, este camino me llena como artista, como intérprete, a lo que yo le quiero dar voz. Porque actuar también es una gran responsabilidad” define la actriz de 30 años, que nació y se crió en Acapulco.

“A lo que decidimos darle voz, llevando esas voces a ser escuchadas, en cualquier personaje que uno decida interpretar, debe de haber esta conciencia de que llegas a otros ojos, a otros oídos, el impacto que se tiene. Cada actor es libre de elegir a sus personajes, y no se juzga, pero sí hay que tener conciencia de que hay un peso en lo que representamos. En ese sentido, a mí me gustaría seguir por esa línea. Porque no depender de uno, ¿no? Pero en lo que de mí depende, voy a seguir tratando de darle voz a estas mujeres que necesitan ser escuchadas” dice con suavidad y firmeza.

Cartol asegura que tuvo una carrera con mucha fortuna, ya que al año de egresar de la escuela de actuación, ya estaba filmando su primer largometraje y hoy es una de las actrices más importantes de su país. “La camarista” fue seleccionada por México para ser su representante ante los Premios Oscar y ante los Goya. Aquel debut cinematográfico le dejó una marca importante. “Tuve la fortuna de debutar con Pérez Solano, que es una persona que respeta igual que yo el cine, por el que tiene una pasión genuina y por contar historias que le interesan a él como persona, aunque no sea un cine comercial o que sus películas no sean vistas por mucha gente. Pero le gusta darle el enfoque a personas que no lo tienen” cuenta.

Celina Murga: "El FICER será un festival de cine federal y con perspectiva de género"

Formada en una familia donde sus padres son maestros, descubrió su vocación muy tempranamente y recuerda con mucha emoción las palabras de su madre, principal apoyo a la hora de definir su carrera. “Tú naciste para lo que hayas nacido está perfecto, siempre y cuando te conviertas en un profesional. Si te dedicas a lo que amas, tienes el 50 por ciento del éxito asegurado. Pero vive de lo que haces”, le dijo. “Para mí, eso fue una bendición y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Yo no tenía ni la menor idea de dónde conseguir trabajo de esto…”, completa con la certeza de que eso ya quedó muy atrás en su vida.